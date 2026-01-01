Флейты мира: интерактивный концерт в Детской филармонии

Приглашаем вас на уникальный интерактивный концерт «Флейты мира» в Свердловской детской филармонии. Это событие станет частью познавательного цикла, который знакомит зрителей с разнообразием духовых инструментов различных стран и народов.

Участники концерта

На концерте выступят талантливые музыканты-виртуозы, которые представят зрителям как классические, так и редкие этнические флейты. Это отличная возможность услышать звуки инструментов, известные в культуре разных народов, и узнать об их историях.

Для кого этот концерт?

Концерт будет интересен как детям, так и взрослым. Участники смогут не только наслаждаться музыкой, но и принимать активное участие в различных интерактивных номерах, что сделает вечер незабываемым.

Не упустите шанс!

Не пропустите возможность расширить свои музыкальные горизонты и погрузиться в мир духовых инструментов. Приходите всей семьей и откройте для себя новые звуки и мелодии!