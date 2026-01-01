Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Флейты мира
Киноафиша Флейты мира

Флейты мира

О концерте

Флейты мира: интерактивный концерт в Детской филармонии

Приглашаем вас на уникальный интерактивный концерт «Флейты мира» в Свердловской детской филармонии. Это событие станет частью познавательного цикла, который знакомит зрителей с разнообразием духовых инструментов различных стран и народов.

Участники концерта

На концерте выступят талантливые музыканты-виртуозы, которые представят зрителям как классические, так и редкие этнические флейты. Это отличная возможность услышать звуки инструментов, известные в культуре разных народов, и узнать об их историях.

Для кого этот концерт?

Концерт будет интересен как детям, так и взрослым. Участники смогут не только наслаждаться музыкой, но и принимать активное участие в различных интерактивных номерах, что сделает вечер незабываемым.

Не упустите шанс!

Не пропустите возможность расширить свои музыкальные горизонты и погрузиться в мир духовых инструментов. Приходите всей семьей и откройте для себя новые звуки и мелодии!

Купить билет на концерт Флейты мира

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
3 октября суббота
11:30
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
17 октября суббота
11:30
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36

В ближайшие дни

Мурат Тхагалегов
18+
Поп
Мурат Тхагалегов
12 июня в 18:00 Свобода
от 2499 ₽
Stand-Up по-Женски
18+
Юмор
Stand-Up по-Женски
26 февраля в 19:20 Руки вверх!
от 1500 ₽
Тёплая акустика от Елизаветы Дюдяевой и Антона Ильенкова
6+
Джаз
Тёплая акустика от Елизаветы Дюдяевой и Антона Ильенкова
3 марта в 19:00 Ever Jazz
Билеты
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше