Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Майкл» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Флэшбек (Flashback). Трибьют Deep Purple & Rainbow
Киноафиша Флэшбек (Flashback). Трибьют Deep Purple & Rainbow

Флэшбек (Flashback). Трибьют Deep Purple & Rainbow

16+
Возраст 16+

О концерте

Рок-вечер с Flashback в Новосибирске

Новосибирск готовится к незабываемому музыкальному событию! Концерт-трибьют Flashback, посвященный легендарным группам Deep Purple и Rainbow, станет настоящим праздником для всех поклонников хард-рока.

После успешной премьеры в марте и выступления на Фестивале в клубе BASE в Москве, Flashback вновь порадует зрителей мощными риффами и виртуозными соло. Эти группы оставили неизгладимый след в истории мировой рок-музыки, а их энергичные композиции вдохновили огромное количество музыкантов по всему миру.

В центре этого рок-феномена стоит Ричи Блэкмор — один из самых влиятельных гитаристов. Его уникальное «блэкморовское» звучание и стиль сформировали целую эпоху в музыке. Концерт Flashback — это не просто воспоминание о великих хитах, это шанс насладиться качественным исполнением в живом звучании. Зрители могут ожидать любимые песни, точное исполнение и атмосферу, от которой по телу пробегают мурашки.

Если вам близка классика рока, этот концерт станет важно событием, которое нельзя пропустить. Присоединяйтесь к фанатам рок-музыки и готовьтесь к вечернему салюту из хитов!

Купить билет на концерт Флэшбек (Flashback). Трибьют Deep Purple & Rainbow

Помощь с билетами
В других городах
Июнь
25 июня четверг
20:00
Бродячая собака Новосибирск, Каменская, 32
от 500 ₽

В ближайшие дни

Михаил Шуфутинский
16+
Эстрада Шансон

Михаил Шуфутинский

7 октября в 19:00 Локомотив-арена
от 3000 ₽
Иван Абрамов. Всё из детства
18+
Юмор

Иван Абрамов. Всё из детства

14 ноября в 19:00 Дом ученых
от 1900 ₽
Голоса эпохи. Леонид Утесов
12+
Классическая музыка

Голоса эпохи. Леонид Утесов

15 июня в 19:00 Новосибирская филармония
от 800 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше