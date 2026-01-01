Флэшбек (Flashback). Трибьют Deep Purple & Rainbow

Рок-вечер с Flashback в Новосибирске

Новосибирск готовится к незабываемому музыкальному событию! Концерт-трибьют Flashback, посвященный легендарным группам Deep Purple и Rainbow, станет настоящим праздником для всех поклонников хард-рока.

После успешной премьеры в марте и выступления на Фестивале в клубе BASE в Москве, Flashback вновь порадует зрителей мощными риффами и виртуозными соло. Эти группы оставили неизгладимый след в истории мировой рок-музыки, а их энергичные композиции вдохновили огромное количество музыкантов по всему миру.

В центре этого рок-феномена стоит Ричи Блэкмор — один из самых влиятельных гитаристов. Его уникальное «блэкморовское» звучание и стиль сформировали целую эпоху в музыке. Концерт Flashback — это не просто воспоминание о великих хитах, это шанс насладиться качественным исполнением в живом звучании. Зрители могут ожидать любимые песни, точное исполнение и атмосферу, от которой по телу пробегают мурашки.

Если вам близка классика рока, этот концерт станет важно событием, которое нельзя пропустить. Присоединяйтесь к фанатам рок-музыки и готовьтесь к вечернему салюту из хитов!