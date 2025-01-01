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FlashMango
Билеты от 700₽
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FlashMango

16+
Возраст 16+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Музыкальный симбиоз от FlashMANGO в Ритм Блюз кафе

Интернациональный коллектив FlashMANGO был основан в декабре 2021 года. В его составе — профессиональные музыканты из различных уголков мира, таких как Россия, Куба, Армения, Беларусь, Молдавия и Босния и Герцоговина. Эта дружная команда объединилась благодаря общей любви к музыке и творчеству.

Уникальный музыкальный стиль

Музыка группы FlashMANGO представляет собой уникальный сплав поп-рока, обогащённого элементами латинской музыки, джаза, фанка, блюза и регги. Такой музыкальный симбиоз сложно исполнять, но он остается невероятно лёгким для восприятия слушателей.

Состав группы

  • Елена Кожевникова — вокал, автор слов и музыки
  • Анна Машкова — бэк-вокал
  • Яна Яворек — бэк-вокал
  • Отто Арболаез — ударные
  • Уилбер Компоаллегре — бас-гитара
  • Раду Мутелика — клавиши
  • Вячеслав Кожевников — гитара
  • Дмитрий Стасишен — саксофон

Не упустите возможность насладиться творчеством FlashMANGO и погрузиться в атмосферу музыкального многообразия, которое они предлагают. Присоединяйтесь к их выступлению и откройте для себя новую грань музыкального искусства!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 сентября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:00 от 700 ₽

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