Музыкальный симбиоз от FlashMANGO в Ритм Блюз кафе

Интернациональный коллектив FlashMANGO был основан в декабре 2021 года. В его составе — профессиональные музыканты из различных уголков мира, таких как Россия, Куба, Армения, Беларусь, Молдавия и Босния и Герцоговина. Эта дружная команда объединилась благодаря общей любви к музыке и творчеству.

Уникальный музыкальный стиль

Музыка группы FlashMANGO представляет собой уникальный сплав поп-рока, обогащённого элементами латинской музыки, джаза, фанка, блюза и регги. Такой музыкальный симбиоз сложно исполнять, но он остается невероятно лёгким для восприятия слушателей.

Состав группы

Елена Кожевникова — вокал, автор слов и музыки

— вокал, автор слов и музыки Анна Машкова — бэк-вокал

— бэк-вокал Яна Яворек — бэк-вокал

— бэк-вокал Отто Арболаез — ударные

— ударные Уилбер Компоаллегре — бас-гитара

— бас-гитара Раду Мутелика — клавиши

— клавиши Вячеслав Кожевников — гитара

— гитара Дмитрий Стасишен — саксофон

Не упустите возможность насладиться творчеством FlashMANGO и погрузиться в атмосферу музыкального многообразия, которое они предлагают. Присоединяйтесь к их выступлению и откройте для себя новую грань музыкального искусства!