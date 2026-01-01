Фламенко в современном звучании на XIII Транссибирском Арт-Фестивале

Приглашаем вас на незабываемую встречу подлинного фламенко с музыкой XXI века, которая состоится в рамках XIII Транссибирского Арт-Фестиваля. Этот вечер обещает быть ярким и насыщенным, где традиционные мелодии соединяются с современными музыкальными течениями.

Участники программы

В центре программы — Пабло Рубен Мальдонадо, один из самых выдающихся пианистов современного фламенко. Он является представителем знаменитой династии Los Maldonado, и его стиль, получивший признание критиков как новый голос фламенко, мастерски сочетает андалузские корни, джазовую импровизацию и академическую виртуозность.

Напарником Пабло выступит Диего Герреро, талантливый вокалист и перкуссионист, двукратный номинант Latin Grammy и один из главных новаторов в фламенко. Настоящей изюминкой вечера станет виолончель Стефана Женэ, музыканта с большим академическим опытом, который исследует границы между классической музыкой и фламенко, придавая звучанию ансамбля уникальную выразительность.

Ритмический фундамент обеспечит Панчо Браньяс, один из ведущих специалистов по фламенко-перкуссии, выступающий на крупнейших сценах мира более 30 лет.

Танец и энергия фламенко

Особое внимание в этом концерте привлекает Карен Рубио Луго, фламенко-артистка международного уровня. Лауреат престижных конкурсов и участница крупнейших театральных проектов Европы и Америки, Карен приносит на сцену энергию и характер, превращая свой танец в настоящее театральное действие.

Не упустите возможность стать частью этого уникального события, где фламенко обретает новое звучание и дарит зрителям незабываемые эмоции!