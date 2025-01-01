Фламенко на семи ветрах

Входит в Абонемент 80 Music Night Кроссовер, Этно Программа Место встречи семи ветров – точка причудливого переплетения эпох, стилей, ритмов в мелодиях и танцах. Музыка Баха, Шопена, Стравинского, мозаика фламенко. Калейдоскоп звуков гитары, виолы да гамбы, ирландских флейт и шотландских волынок Незабываемая встреча музыки и танца, где яркое звучание гитары, виолы да гамба и духовых украсят отточенные движения в стиле фламенко. В калейдоскопе стилей и эпох переплетутся барочные мелодии Баха, романтичные вальсы Шопена и темпераментная булерия. Участники Савичев Михаил (гитара, композитор) Клевенский Сергей (духовые инструменты) Позюмский Руст (виола да гамба) Коробко Марина (танец фламенко-фьюжн)