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Фламенко на семи ветрах
Киноафиша Фламенко на семи ветрах

Фламенко на семи ветрах

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О концерте/спектакле

Входит в Абонемент 80 Music Night Кроссовер, Этно Программа Место встречи семи ветров – точка причудливого переплетения эпох, стилей, ритмов в мелодиях и танцах. Музыка Баха, Шопена, Стравинского, мозаика фламенко. Калейдоскоп звуков гитары, виолы да гамбы, ирландских флейт и шотландских волынок Незабываемая встреча музыки и танца, где яркое звучание гитары, виолы да гамба и духовых украсят отточенные движения в стиле фламенко. В калейдоскопе стилей и эпох переплетутся барочные мелодии Баха, романтичные вальсы Шопена и темпераментная булерия. Участники Савичев Михаил (гитара, композитор) Клевенский Сергей (духовые инструменты) Позюмский Руст (виола да гамба) Коробко Марина (танец фламенко-фьюжн)

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 31 января
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
20:00 от 1100 ₽

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