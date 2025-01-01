Меню
Фламенко и джаз
0+
О концерте/спектакле

Фламенко-джаз-проект «Комбо» в Санкт-Петербурге

Приглашаем вас на уникальный музыкальный эксперимент — фламенко-джаз-проект «Комбо». Это захватывающее шоу объединяет два пламенных жанра: джаз и фламенко, создавая незабываемую атмосферу взаимодействия музыки и танца.

Исполнители и программа

В проекте участвуют выдающиеся российские инструменталисты, которые представляют джаз. За фламенко отвечает яркая танцовщица и хореограф Ольга Пшеницына, лауреат международных фестивалей. Вокал в проекте обеспечивает Алина Ларина, чей теплый низкий голос великолепно передает нюансы как джазовых композиций, так и традиционных испанских мотивов.

Среди композиторов, чьи произведения будут звучать в программе, — В. Амиго, О. Фаррес, Ч. Кориа, Х. Хэнкок, Стинг, К. Жобим, Д. Пасториус и другие. Каждое выступление — это не только шоу, но и диалог между музыкантами и зрителями, который создается на глазах у публики.

Танец и импровизация

Неудержимая джазовая импровизация и огненная энергия танца фламенко образуют настоящий адреналиновый коктейль. Что получится в итоге — взрыв эмоций или дружеский диалог, предсказать невозможно, даже самим исполнителям!

Ольга Пшеницына: Путь к мастерству

Ольга Пшеницына — это не только танцовщица, но и балетмейстер, театральный хореограф и педагог. Она начала обучение в Театре танца «Cante Jondo» под руководством В. Клейменова, затем обучалась в Академии танца «Flamenqueria» и у многих испанских мастеров. Ольга — лауреат Международного танцевального фестиваля в Италии и многократная финалистка фестиваля фламенко «Viva Espana». Ее опыт включает работу в мюзикле «ZORRO» и хореографию для драматических спектаклей.

Детали концерта

Продолжительность концерта — 2 часа 15 минут с одним антрактом. Не упустите возможность стать частью этого захватывающего музыкального приключения!

Купить билет на концерт Фламенко и джаз

Октябрь
31 октября пятница
19:00
Дворец Белосельских-Белозерских Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 1400 ₽

Фотографии

Фламенко и джаз Фламенко и джаз Фламенко и джаз Фламенко и джаз Фламенко и джаз

