Flamencura Project

Фламенко в каждом звуке: “Piano Flamenco” в клубе Эссе

“Piano Flamenco” — это уникальное фламенко шоу, вокруг которого вращается рояль. На сцене вас ожидает завораживающее звучание фламенко, индийский коннакол (вокальная перкуссия), арабские мелодии и наигрыши русской балалайки, а также этнический вокал и другие элементы world music.

Музыканты органично соединяют классические и народные инструменты. В составе ансамбля можно услышать безладовый бас, гитару фламенко, балалайку, тромбон, арабскую гитару и разнообразную перкуссию с барабанами. Их звучание создает эффект причудливых переливов, напоминающих калейдоскоп.

Артисты шоу

В программе выступают:

Алексей Стародубцев — рояль/голос;

Татьяна Шишкова — вокал;

Светлана Рудник — вокал;

Илья Дворецкий — флейта;

Влад Зотов — перкуссия/барабаны;

Константин Ушаков — гитара;

Дарья Самойленко — танец.

Уникальность исполнения

Алексей Стародубцев — единственный пианист в России, который исполняет музыку фламенко. На его счету пять сольных альбомов авторской музыки, записанных в Испании и России. Коллектив оставляет за собой право изменять состав артистов, сохраняя при этом художественную содержательность программы.