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Flamencura Project
Билеты от 1500₽
Киноафиша Flamencura Project

Flamencura Project

6+
Возраст 6+
Билеты от 1500₽

О концерте

Фламенко в каждом звуке: “Piano Flamenco” в клубе Эссе

“Piano Flamenco” — это уникальное фламенко шоу, вокруг которого вращается рояль. На сцене вас ожидает завораживающее звучание фламенко, индийский коннакол (вокальная перкуссия), арабские мелодии и наигрыши русской балалайки, а также этнический вокал и другие элементы world music.

Музыканты органично соединяют классические и народные инструменты. В составе ансамбля можно услышать безладовый бас, гитару фламенко, балалайку, тромбон, арабскую гитару и разнообразную перкуссию с барабанами. Их звучание создает эффект причудливых переливов, напоминающих калейдоскоп.

Артисты шоу

В программе выступают:

  • Алексей Стародубцев — рояль/голос;
  • Татьяна Шишкова — вокал;
  • Светлана Рудник — вокал;
  • Илья Дворецкий — флейта;
  • Влад Зотов — перкуссия/барабаны;
  • Константин Ушаков — гитара;
  • Дарья Самойленко — танец.

Уникальность исполнения

Алексей Стародубцев — единственный пианист в России, который исполняет музыку фламенко. На его счету пять сольных альбомов авторской музыки, записанных в Испании и России. Коллектив оставляет за собой право изменять состав артистов, сохраняя при этом художественную содержательность программы.

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Август
27 августа четверг
20:00
Эссе Москва, Пятницкая, 27, стр. 3а
от 1500 ₽

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