В джаз-клубе «Эссе» в Москве состоится выступление Flamencura Project под руководством известного композитора Алексея Стародубцева. Этот проект, посвящённый музыке фламенко, сочетает в себе элементы этники, джаза и фьюжн, что привлечет как поклонников традиционного фламенко, так и любителей кроссоверных музыкальных направлений.
Коллектив представит завораживающую программу, в которой смешиваются арабские мелодии, наигрыши этнической флейты и звуки фортепиано. Зрителей ждёт необычное музыкальное путешествие, в котором органично сочетаются классические и народные инструменты, такие как индийская скрипка, безладовый бас, гитара фламенко, балалайка и разнообразная перкуссия.
Алексей Стародубцев, как артист фламенко и музыкальный продюсер, приобрел известность как в России, так и за рубежом. Он является автором музыки к фламенко-спектаклю Сары Кано «Mujer de pie», который был представлен на фестивале в Хересе, а также трилогии «Los Monstrous de Picasso», написанной для танцовщицы Евы Манзано.
