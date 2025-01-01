Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Flamenco Квартирник
Киноафиша Flamenco Квартирник

Flamenco Квартирник

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Четвертый камерный концерт музыки и танца Flamenco

Приглашаем вас на захватывающий вечер, где жаркие ритмы Испании сплетаются с уютом пермской сцены. Четвертый камерный концерт «Flamenco» обещает стать ярким событием для любителей искусства.

Музыка и танец в едином порыве

Под мягким светом софитов вас ожидает уникальная программа, в которой оживут как традиционные, так и современные композиции фламенко. Атмосфера вечера наполнилась звуками гитары, ритмичными хлопками и стуком каблуков.

Знакомьтесь с мастерами искусства

На концерте выступят выдающиеся исполнители:

  • Алексей Стародубцев (Москва) — признанный музыкант и единственный в России композитор фламенко. Его произведения звучат даже в Испании, вызывая восторг у зрителей.
  • Константин Ушаков (Санкт-Петербург) — один из лучших гитаристов фламенко в стране. Его виртуозное исполнение не оставит равнодушным никого.
  • Алёна Трунова (Пермь) — сердце проекта и восходящая звезда танца фламенко. Её исполнение завоевало признание жюри конкурса Viva España 2020.

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу фламенко и насладиться великолепным исполнением!

Купить билет на концерт Flamenco Квартирник

Помощь с билетами
В других городах
Ноябрь
17 ноября понедельник
19:30
Филармония «Триумф» Пермь, Ленина, 44
от 900 ₽

В ближайшие дни

В стране мультфильмов
6+
Классическая музыка Эстрада
В стране мультфильмов
28 марта в 14:00 Органный зал Пермской филармонии
от 500 ₽
От Баха до Queen
6+
Классическая музыка Рок
От Баха до Queen
17 декабря в 19:00 Органный зал Пермской филармонии
от 1000 ₽
Вселенная Вивальди. Камерный оркестр «Орфей»
6+
Классическая музыка
Вселенная Вивальди. Камерный оркестр «Орфей»
15 октября в 19:00 Планетарий
от 1200 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше