Flamenco Квартирник

Четвертый камерный концерт музыки и танца Flamenco

Приглашаем вас на захватывающий вечер, где жаркие ритмы Испании сплетаются с уютом пермской сцены. Четвертый камерный концерт «Flamenco» обещает стать ярким событием для любителей искусства.

Музыка и танец в едином порыве

Под мягким светом софитов вас ожидает уникальная программа, в которой оживут как традиционные, так и современные композиции фламенко. Атмосфера вечера наполнилась звуками гитары, ритмичными хлопками и стуком каблуков.

Знакомьтесь с мастерами искусства

На концерте выступят выдающиеся исполнители:

Алексей Стародубцев (Москва) — признанный музыкант и единственный в России композитор фламенко. Его произведения звучат даже в Испании, вызывая восторг у зрителей.

(Москва) — признанный музыкант и единственный в России композитор фламенко. Его произведения звучат даже в Испании, вызывая восторг у зрителей. Константин Ушаков (Санкт-Петербург) — один из лучших гитаристов фламенко в стране. Его виртуозное исполнение не оставит равнодушным никого.

(Санкт-Петербург) — один из лучших гитаристов фламенко в стране. Его виртуозное исполнение не оставит равнодушным никого. Алёна Трунова (Пермь) — сердце проекта и восходящая звезда танца фламенко. Её исполнение завоевало признание жюри конкурса Viva España 2020.

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу фламенко и насладиться великолепным исполнением!