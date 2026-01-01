Flamenco Familia — Рождественская вечеринка на крыше Невского с фуршетом

Вечер фламенко в Музее фотографии Карла Буллы

Приглашаем вас на яркий и захватывающий вечер, посвященный фламенко, который пройдет в изысканном Музее фотографии Карла Буллы на Невском проспекте. Концертная программа обещает стать настоящим праздником для любителей искусcтва с уникальным сочетанием музыки и танца.

Музыка и танец Испании

Зрителям будет предложена насыщенная музыкально-танцевальная программа, полная ритмов и мелодий Испании. Артисты, лауреаты многих отечественных и международных конкурсов, вновь продемонстрируют свое мастерство. Этот вечер станет диалогом, в котором музыкой и хореографией будут переданы тепло и любовь к испанским традициям фламенко.

Ностальгия и история

Вторая часть мероприятия погрузит гостей в атмосферу Новогодней и Рождественской сказки. Ностальгический экстракт из старинных фото и предметов из ретро-коллекции создаст особую атмосферу. Константин Кулаков, создатель музея, проведет интересный экскурс о формировании танцевальных традиций и музыкальной культуры фламенко, а также представит, как развивалась история фотографии в России.

Фотосессия на фоне Петербурга

Не упустите возможность сделать грандиозные фотографии на фоне панорамы Невского проспекта с обзорной террасы. Здесь открывается завораживающий вид, откуда можно видеть Адмиралтейство, Екатерининский сад и многое другое.

Тёплая атмосфера и угощения

Важно помнить: большая часть общения с артистами планируется перед началом постановки. Не забудьте прийти за полчаса до начала! Концерт пройдет в двух отделениях с антрактом. В этот перерыв гостям будет предложен фуршет с полусладким красным и белым вином, чаем с баранками из исторического самовара и сладостями — всё это включено в стоимость билета.

Уникальность мероприятия

Предстоящая программа связана с сакральностью места, где, в течение многих лет, бывали выдающиеся личности, такие как поэты, писатели и художники Серебряного века. Атмосфера петербургских салонов XIX века привнесет в ваш вечер особую магию.

Как добраться

Найдите Музей-салон Буллы по адресу Невский проспект 54, вход с фасада. Не забудьте обратить внимание на надпись «Фотосалон» над входом.

Добро пожаловать на уникальный вечер, полный музыки, танца и истории!