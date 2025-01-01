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Билеты от 150₽

О концерте/спектакле

Стендап концерт в Клубе комедии Москва

Приглашаем вас на незабываемый вечер стендапа в «Клубе комедии»! На сцене выступят яркие комики: Арсений Казаков, Айнур Гильманов, Вячеслав Голованов, Данилов Андрей, Дмитрий Жуков, Елизавета Петрова, Камила Камилова, Михаил Бакин, Михаил Попов, Надежда Буртелова, Константин Больщиков и Ольга Слаутина.

Стендап: искусство смеха

Стендап - это не просто комедия, а особый вид искусства, где комики рассказывают о жизни, делясь личными историями и наблюдениями. Каждый из участников вечера привнесет в выступление свой уникальный стиль и юмор, что обещает сделать вечер разнообразным и смешным.

Когда и где?

Концерт пройдет в уютной атмосфере «Клуба комедии», где каждый сможет расслабиться и насладиться выступлениями. Следите за расписанием и не забудьте забронировать свое место заранее!

Не пропустите возможность посмеяться от души и провести вечер в компании талантливых комиков!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 августа
Клуб комедии Москва, Щепкина, 33
18:00 от 150 ₽

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