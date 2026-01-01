Спектакль Физики

Премьера спектакля «Физики» в Театре Сатиры

Театр Сатиры и Союз «Физтех-Союз» представляют премьеру спектакля «Физики», поставленного по бессмертной пьесе Фридриха Дюрренматта. Этот проект стал возможен благодаря поддержке Президентского Фонда Культурных Инициатив.

Переосмысление пьесы Фридриха Дюрренматта

Спектакль переосмысляет знаменитую пьесу, обращаясь к последним достижениям в области науки. История рассказывает о трех физиках, чьи гениальность и стремление к открытиям колеблются на грани озарения и безумия. В эпоху стремительного научно-технического прогресса растет значение роли ученого в формировании будущего общества.

Однако часто этот образ искажается стереотипами, которые уже устарели. Наша постановка призвана представить фигуру ученого под новым, актуальным углом зрения, демонстрируя его глубокую связь с судьбой общества. Спектакль касается таких важных тем, как гуманизм, служение своему делу и приверженность высоким нравственным идеалам.

В спектакле участвуют настоящие ученые!

В подготовке спектакля участвуют действующие ученые и исследователи Физтех-Союза, что придаст дополнительную глубину интерпретации. Сценография выполнена в минималистичном стиле с строгой цветовой гаммой, что позволяет сосредоточить внимание зрителей на деталях и ярче раскрыть смысл сюжета.