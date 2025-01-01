Спектакль Физики

Тайна загородного пансионата: спектакль по Дюрренматту

В Малом театре (сцена на Ордынке) зрителям представят захватывающую пьесу швейцарского драматурга Фридриха Дюрренматта. В центре сюжета — загадочное убийство молодой медсестры в загородном пансионате, который на первый взгляд кажется тихим и уютным местом, а на самом деле является дорогой лечебницей для душевнобольных.

За расследование берет инспектор полиции Рихард Фос. Попадая внутрь этого таинственного заведения, он пытается разгадать, что скрыто за его роскошным фасадом. Внимание Фоса привлекают три физика, среди которых двое носят имена Ньютон и Эйнштейн. В одном из них он узнает пропавшего ученого, исчезнувшего много лет назад.

Команда постановки

Режиссёр-постановщик — заслуженный артист России, лауреат премии Правительства России Алексей Дубровский.

Художник-постановщик — лауреат премии Правительства России Мария Утробина.

Композитор — народный артист России Григорий Гоберник.

Художник по свету — заслуженный работник культуры России Андрей Изотов.

Производственный видеоконтент предоставит ООО «ХО Студия».

Балетмейстер — Наталья Цыбульская.

Второй режиссёр — Константин Юдаев.

Педагог по вокалу — Галина Гусева.

Эта пьеса будет интересна как любителям психологических детективов, так и поклонникам уникального стиля Дюрренматта. Не упустите возможность увидеть это необычное театральное произведение!