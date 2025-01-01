Летний концерт Fizica: Вперед к новым эмоциям!

Почувствуйте вайбы трендовой музыки Петербурга на летнем концерте Fizica! Звезда танцевальной поп-музыки представит свои главные хиты и новинки в живом исполнении на камерной клубной площадке, где артист и зритель находятся буквально на расстоянии вытянутой руки.

Что вас ждет?

Коктейль красивых мелодий и мощных танцевальных битов.

Фирменная непохожесть на большую часть русской музыки.

Живой звук и искреннее общение.

Комфортабельный бар с широким выбором напитков по приятным ценам.

Новая коллекция фирменного мерча.

Яркие эмоции и приятные воспоминания!

Не упустите возможность!

Приходите на летний концерт Fizica – ощутите это лето по полной вместе с нами!