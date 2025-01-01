Летний концерт Fizica: Вперед к новым эмоциям!
Почувствуйте вайбы трендовой музыки Петербурга на летнем концерте Fizica! Звезда танцевальной поп-музыки представит свои главные хиты и новинки в живом исполнении на камерной клубной площадке, где артист и зритель находятся буквально на расстоянии вытянутой руки.
Что вас ждет?
- Коктейль красивых мелодий и мощных танцевальных битов.
- Фирменная непохожесть на большую часть русской музыки.
- Живой звук и искреннее общение.
- Комфортабельный бар с широким выбором напитков по приятным ценам.
- Новая коллекция фирменного мерча.
- Яркие эмоции и приятные воспоминания!
Не упустите возможность!
Приходите на летний концерт Fizica – ощутите это лето по полной вместе с нами!