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Fizica
Билеты от 2800₽
Киноафиша Fizica

Fizica

18+
Возраст 18+
Билеты от 2800₽

О концерте/спектакле

Летний концерт Fizica: Вперед к новым эмоциям!

Почувствуйте вайбы трендовой музыки Петербурга на летнем концерте Fizica! Звезда танцевальной поп-музыки представит свои главные хиты и новинки в живом исполнении на камерной клубной площадке, где артист и зритель находятся буквально на расстоянии вытянутой руки.

Что вас ждет?

  • Коктейль красивых мелодий и мощных танцевальных битов.
  • Фирменная непохожесть на большую часть русской музыки.
  • Живой звук и искреннее общение.
  • Комфортабельный бар с широким выбором напитков по приятным ценам.
  • Новая коллекция фирменного мерча.
  • Яркие эмоции и приятные воспоминания!

Не упустите возможность!

Приходите на летний концерт Fizica – ощутите это лето по полной вместе с нами!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 июля
Гадкий койот Москва, Б.Дмитровка, 13
20:00 от 2800 ₽

Фотографии

Fizica

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