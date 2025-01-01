Меню
Fizica и Antarktik. Лучшее
Fizica и Antarktik. Лучшее

Fizica и Antarktik. Лучшее

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Танцевальный поп от FIZICA и драйвовый рок от ANTARCTIC в одном концерте

Не упустите уникальную возможность посетить концерт, где два проекта объединят свои силы: танцевальный поп от FIZICA и драйвовый рок от ANTARCTIC. Вы увидите, как две музыкальные стилистики сливаются воедино, создавая незабываемую атмосферу.

Любимые хиты в живом исполнении

На концерте вы сможете насладиться всеми вашими любимыми песнями обоих проектов. Звучание живого вокала и энергичный ритм сделают этот вечер особенным для всех поклонников музыки.

Клубная атмосфера и общение

Организаторы обещают создать уютную клубную атмосферу, где каждый сможет не только насладиться музыкой, но и приятно провести время в общении с друзьями и единомышленниками.

Meet&Greet

После завершения выступлений вас ждет Meet&Greet, где у вас будет возможность пообщаться с музыкантами и сделать памятные фото.

Не забывайте, просто поверьте, это будет вечер, который стоит пережить!

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 29 ноября
Лофт-парк «Подземка» Новосибирск, Красный просп., 161
20:00 от 1800 ₽

Фотографии

Fizica и Antarktik. Лучшее

