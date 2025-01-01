Fizica и Antarktik. Лучшее

Не упустите уникальную возможность посетить концерт, где два проекта объединят свои силы: танцевальный поп от FIZICA и драйвовый рок от ANTARCTIC. Вы увидите, как две музыкальные стилистики сливаются воедино, создавая незабываемую атмосферу.
На концерте вы сможете насладиться всеми вашими любимыми песнями обоих проектов. Звучание живого вокала и энергичный ритм сделают этот вечер особенным для всех поклонников музыки.
Организаторы обещают создать уютную клубную атмосферу, где каждый сможет не только насладиться музыкой, но и приятно провести время в общении с друзьями и единомышленниками.
После завершения выступлений вас ждет Meet&Greet, где у вас будет возможность пообщаться с музыкантами и сделать памятные фото.
Не забывайте, просто поверьте, это будет вечер, который стоит пережить!