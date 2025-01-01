Меню
Fire Granny. Презентация альбома
Билеты от 1000₽
Fire Granny. Презентация альбома

Fire Granny. Презентация альбома

16+
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Fire Granny: Презентация альбома в клубе 16 тонн

Восхитительное событие для любителей музыки и театра! Fire Granny - уникальный проект, который сочетает в себе элементы театра и живой музыки, готовится представить свой новый альбом в клубе 16 тонн.

О проекте

Fire Granny - это группа, которая не боится экспериментировать и смешивать жанры. Их музыкальный стиль включает в себя фолк, рок и театральные элементы, создавая неповторимую атмосферу. На протяжении нескольких лет они зарекомендовали себя как мастера живых выступлений, которые запоминаются надолго.

Что ожидать на презентации

Презентация нового альбома обещает стать незабываемым событием. Зрители смогут насладиться не только качественной музыкой, но и театральными элементами, которые были тщательно интегрированы в концертную программу. Каждое выступление превращается в захватывающее зрелище, где каждый номер - это маленькая история.

Интересные факты

  • Группа была основана в 2018 году и с тех пор активно выступает на различных площадках.
  • Их предыдущий альбом "Old Ghosts" завоевал признание не только в России, но и за ее пределами.
  • В своих песнях Fire Granny исследует темы любви, утраты и поиска своего пути.

Не упустите возможность стать частью этого уникального события в мире музыки и театра. Презентация альбома пройдёт в клубе 16 тонн, где каждый сможет окунуться в мир творчества Fire Granny.

30 ноября
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
20:00 от 1000 ₽

