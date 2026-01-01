Спектакль Фирдус Тямаев

Оповещения от Киноафиши
6+
Возраст 6+

О спектакле

Фирдус Тямаев: концерт «Мин хэм жуллэр буре»

Заслуженный артист Республики Татарстан Фирдус Тямаев представляет свою новую концертную программу под названием «Мин хэм жуллэр буре» (Я и сумасшедший волк). Этот позитивный и зажигательный певец татарской эстрады готов подарить зрителям незабываемые эмоции и заряд энергии.

Яркие моменты и незабываемые песни

Концерт обещает быть ярким и насыщенным. Фирдус Тямаев не только исполнит свои любимые хиты, но и представит новые песни, которые уже успели полюбиться многим поклонникам. Это отличная возможность провести вечер в компании увлеченного исполнителя, наполненного только позитивом и танцами.

Отдых для всех возрастов

Не пропустите возможность оставить все заботы в стороне и насладиться концертом, где можно петь, смеяться и даже немного плакать вместе с артистом. Особенное внимание стоит обратить на то, что дети до 6 лет могут посетить концерт бесплатно в сопровождении взрослых, занимая при этом место на руках. Для зрителей старше 7 лет необходимо приобретение билета.

Сюрпризы и возможность выиграть подарки

В программе запланированы сюрпризы, подарки и, конечно же, непередаваемая атмосфера адреналина. Убедитесь, что вы не пропустите это событие, которое станет яркой вехой в театральной жизни вашего города!

Апрель
21 апреля вторник
19:00
Екатеринбургский дворец молодежи Екатеринбург, просп. Ленина, 1

