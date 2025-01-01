Fiori musicali. Виктория Гамазова (орган)

Органный концерт Fiori musicali с Викторией Гамазовой

Приглашаем вас на органный концерт из цикла Fiori musicali, который представит известная organистка Виктория Гамазова. Этот талантливый музыкант уже покорила сердца зрителей в крупных городах России.

О Виктории Гамазовой

Виктория не только активно концертирует, но и постоянно совершенствует своё мастерство. Она прошла обучение на мастер-классах в Римской консерватории, а также в высшей академии искусств «Моцартеум» в Австрии и обучалась в Великобритании, Нидерландах и Германии. Её привязанность к органной музыке проявляется не только в исполнении, но и в научной деятельности: Виктория читает лекции и пишет книги.

В 2024 году выйдет её новая публикация, посвящённая органной музыке Феликса Мендельсона. Эта работа обещает стать интересным источником для всех любителей классической музыки.

О цикле Fiori musicali

Цикл концертов Fiori musicali, что в переводе с итальянского означает «цветы музыки», проводится в храмах Перми. Проект назван в честь одноимённого сборника сочинений Джироламо Фрескобальди — одного из самых влиятельных композиторов барокко.

Fiori musicali стали образцом стиля для многих мастеров европейской органной музыки, включая Генри Перселла и Иоганна Себастьяна Баха.

Не упустите возможность насладиться великолепной органной музыкой в исполнении Виктории Гамазовой. Это концерт обещает оставаться в памяти надолго!