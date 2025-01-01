Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Fiori musicali. Виктория Гамазова (орган)
Киноафиша Fiori musicali. Виктория Гамазова (орган)

Fiori musicali. Виктория Гамазова (орган)

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Органный концерт Fiori musicali с Викторией Гамазовой

Приглашаем вас на органный концерт из цикла Fiori musicali, который представит известная organистка Виктория Гамазова. Этот талантливый музыкант уже покорила сердца зрителей в крупных городах России.

О Виктории Гамазовой

Виктория не только активно концертирует, но и постоянно совершенствует своё мастерство. Она прошла обучение на мастер-классах в Римской консерватории, а также в высшей академии искусств «Моцартеум» в Австрии и обучалась в Великобритании, Нидерландах и Германии. Её привязанность к органной музыке проявляется не только в исполнении, но и в научной деятельности: Виктория читает лекции и пишет книги.

В 2024 году выйдет её новая публикация, посвящённая органной музыке Феликса Мендельсона. Эта работа обещает стать интересным источником для всех любителей классической музыки.

О цикле Fiori musicali

Цикл концертов Fiori musicali, что в переводе с итальянского означает «цветы музыки», проводится в храмах Перми. Проект назван в честь одноимённого сборника сочинений Джироламо Фрескобальди — одного из самых влиятельных композиторов барокко.

Fiori musicali стали образцом стиля для многих мастеров европейской органной музыки, включая Генри Перселла и Иоганна Себастьяна Баха.

Не упустите возможность насладиться великолепной органной музыкой в исполнении Виктории Гамазовой. Это концерт обещает оставаться в памяти надолго!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 6 ноября
Евангелическо-лютеранская церковь Святой Марии Пермь, Екатерининская, 43
20:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Анастасия Высоцкая Ladynsax. 10 лет на сцене
6+
Эстрада
Анастасия Высоцкая Ladynsax. 10 лет на сцене
6 декабря в 20:00 Горный хрусталь
от 2000 ₽
Музыка из аниме Миядзаки. Квартет из Agidel Orchestra
6+
Неоклассика
Музыка из аниме Миядзаки. Квартет из Agidel Orchestra
7 сентября в 12:00 Филармония «Триумф»
от 1100 ₽
Шоумен: Сергей Лазарев
16+
Поп
Шоумен: Сергей Лазарев
1 декабря в 19:00 ДК им. Солдатова
от 6000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше