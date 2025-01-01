Меню
Fiori musicali. Софья Иглицкая (орган)
Первый органный концерт сезона: Софья Иглицкая в проекте Fiori musicali

Открытие сезона органной музыки состоится с концерта, который представит талантливая органистка Софья Иглицкая. Это её debut в рамках проекта Fiori musicali.

О Софье Иглицкой

Софья Иглицкая — участница престижных органных фестивалей и лауреат международных конкурсов. Она активно выступает как в России, так и за её пределами, настраивая зрителей на незабываемые музыкальные горизонты.

Цикл концертов Fiori musicali

Проект Fiori musicali, что в переводе с итальянского означает «цветы музыки», включает в себя цикл концертов органной музыки, проходящих в храмах Перми. Название вдохновлено сборником произведений Джироламо Фрескобальди, который занимает важное место в истории барочной музыки.

Историческая справка

Fiori musicali стали эталоном стиля для многих мастеров органной музыки, включая таких композиторов, как Генри Перселл и Иоганн Себастьян Бах. Уникальные композиции этого периода продолжают вдохновлять музыкантов и ценителей классического искусства.

Не упустите возможность насладиться великолепием органной музыки в исполнении Софьи Иглицкой и погрузитесь в атмосферу музыкального барокко.

Пермь, 21 сентября
Евангелическо-лютеранская церковь Святой Марии Пермь, Екатерининская, 43
20:00 от 1000 ₽

