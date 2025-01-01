Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Fiori Musicali: Лия Якушева
Киноафиша Fiori Musicali: Лия Якушева

Fiori Musicali: Лия Якушева

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Концерт органной музыки: Fiori musicali в старинной церкви

Не упустите возможность посетить органный концерт из цикла Fiori musicali, который представит талантливая органистка Лия Якушева. Эта известная музыкантка не раз становилась участницей проекта и готова порадовать зрителей своей виртуозной игрой.

О проекте Fiori musicali

Fiori musicali — это цикл концертов органной музыки, проходящих в великолепных храмах Перми. Н название проекта переводится с итальянского как «цветы музыки». Оно было выбрано в честь одноименного сборника сочинений Джироламо Фрескобальди, одного из самых влиятельных композиторов эпохи барокко.

Историческая значимость

Сборник Fiori musicali стал эталоном стиля для многих мастеров европейской органной музыки, включая таких великих композиторов, как Генри Пёрселл и Иоганн Себастьян Бах. Этот проект продолжает жить и вдохновлять новое поколение музыкантов и слушателей.

Приходите на концерт и погружайтесь в мир барочной органной музыки, усладив свой слух и дух!

Купить билет на концерт Fiori Musicali: Лия Якушева

Помощь с билетами
В других городах
Январь
26 января понедельник
20:00
Евангелическо-лютеранская церковь Святой Марии Пермь, Екатерининская, 43
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Свет Рождественской звезды
6+
Классическая музыка
Свет Рождественской звезды
28 декабря в 15:00 Органный зал Пермской филармонии
от 750 ₽
Квартет №1. Концерт солистов оркестра театра
6+
Классическая музыка
Квартет №1. Концерт солистов оркестра театра
25 октября в 19:00 Филармония «Триумф»
от 500 ₽
Валерия Яковлева. Сольный стендап концерт
18+
Юмор
Валерия Яковлева. Сольный стендап концерт
28 ноября в 19:30 Руки вверх!
от 1500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше