Fiori Musicali: Лия Якушева

Концерт органной музыки: Fiori musicali в старинной церкви

Не упустите возможность посетить органный концерт из цикла Fiori musicali, который представит талантливая органистка Лия Якушева. Эта известная музыкантка не раз становилась участницей проекта и готова порадовать зрителей своей виртуозной игрой.

О проекте Fiori musicali

Fiori musicali — это цикл концертов органной музыки, проходящих в великолепных храмах Перми. Н название проекта переводится с итальянского как «цветы музыки». Оно было выбрано в честь одноименного сборника сочинений Джироламо Фрескобальди, одного из самых влиятельных композиторов эпохи барокко.

Историческая значимость

Сборник Fiori musicali стал эталоном стиля для многих мастеров европейской органной музыки, включая таких великих композиторов, как Генри Пёрселл и Иоганн Себастьян Бах. Этот проект продолжает жить и вдохновлять новое поколение музыкантов и слушателей.

Приходите на концерт и погружайтесь в мир барочной органной музыки, усладив свой слух и дух!