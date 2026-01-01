Оповещения от Киноафиши
Fiori musicali. Каллиника Медведева (орган)
Fiori musicali. Каллиника Медведева (орган)

12+
Возраст 12+

О концерте

Флора музыкальных нот в Перми

В рамках цикла концертов органной музыки Fiori musicali в храмах Перми состоится выступление известной белорусской органистки Каллиники Медведевой. Этот проект, название которого переводится с итальянского как «цветы музыки», посвящен наследию выдающегося композитора эпохи барокко Джироламо Фрескобальди.

Fiori musicali стал важной вехой в истории органной музыки, задав стандарты стиля для многих мастеров, таких как Генри Пёрселл и Иоганн Себастьян Бах. Концерты цикла проходят в уникальных атмосферных пространствах, что создает особую связь между музыкой и архитектурой.

Не упустите возможность насладиться выдающимся искусством органной музыки в исполнении талантливого музыканта.

Купить билет на концерт Fiori musicali. Каллиника Медведева (орган)

Февраль
27 февраля пятница
20:00
Евангелическо-лютеранская церковь Святой Марии Пермь, Екатерининская, 43
от 1000 ₽

