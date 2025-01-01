Fiori Musicali. Елена Привалова (орган). Бах и Вивальди

Музыка барокко в Перми: Концерт органной музыки

Частная филармония «Триумф» продолжает цикл концертов органной музыки, который проходит в уникальных храмах Перми. Новый проект Fiori musicali, что в переводе с итальянского означает «цветы музыки», посвящён творчеству одного из самых влиятельных композиторов барокко — Джироламо Фрескобальди.

История и значение Fiori musicali

Сборник Fiori musicali стал эталоном стиля для многих европейских мастеров органной музыки, включая таких великих композиторов, как Генри Пёрселл и Иоганн Себастьян Бах. Эта музыка не только вдохновляет исполнителей, но и продолжает притягивать любителей классической музыки по всему миру.

Исполнитель

На концерте выступит талантливая органистка Елена Привалова, чьи музыкальные интерпретации известны своей глубиной и выразительностью. Елена обладает богатым опытом исполнения как классических произведений, так и современных композиций.

Приглашаем вас!

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в уникальной атмосфере храмов Перми. Ждем вас на концерте, который обещает быть незабываемым!