Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Fiori Musicali. Елена Привалова (орган). Бах и Вивальди
Киноафиша Fiori Musicali. Елена Привалова (орган). Бах и Вивальди

Fiori Musicali. Елена Привалова (орган). Бах и Вивальди

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Музыка барокко в Перми: Концерт органной музыки

Частная филармония «Триумф» продолжает цикл концертов органной музыки, который проходит в уникальных храмах Перми. Новый проект Fiori musicali, что в переводе с итальянского означает «цветы музыки», посвящён творчеству одного из самых влиятельных композиторов барокко — Джироламо Фрескобальди.

История и значение Fiori musicali

Сборник Fiori musicali стал эталоном стиля для многих европейских мастеров органной музыки, включая таких великих композиторов, как Генри Пёрселл и Иоганн Себастьян Бах. Эта музыка не только вдохновляет исполнителей, но и продолжает притягивать любителей классической музыки по всему миру.

Исполнитель

На концерте выступит талантливая органистка Елена Привалова, чьи музыкальные интерпретации известны своей глубиной и выразительностью. Елена обладает богатым опытом исполнения как классических произведений, так и современных композиций.

Приглашаем вас!

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в уникальной атмосфере храмов Перми. Ждем вас на концерте, который обещает быть незабываемым!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 15 октября
Евангелическо-лютеранская церковь Святой Марии Пермь, Екатерининская, 43
20:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Анастасия Высоцкая Ladynsax. 10 лет на сцене
6+
Эстрада
Анастасия Высоцкая Ladynsax. 10 лет на сцене
6 декабря в 20:00 Горный хрусталь
от 2000 ₽
Гузель Уразова. Кабатланмас
6+
Эстрада
Гузель Уразова. Кабатланмас
6 октября в 19:00 ДК им. Гагарина
от 1100 ₽
Хижина Музыканта
12+
Поп
Хижина Музыканта
29 ноября в 18:00 Руки вверх!
от 1000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше