Постановка
Зазеркалье 12+
Продолжительность 120 минут
Возраст 12+

О спектакле

Сказка о любви и жертве: спектакль «Финист ясный сокол» в театре Зазеркалье

Театр «Зазеркалье» приглашает вас насладиться удивительным спектаклем «Финист ясный сокол», который перенесёт вас в мир русских сказок и фольклора. Это не просто театральное представление, а настоящая встреча с живой культурой, которая заинтересует как детей, так и взрослых.

Спектакль, созданный в 1994 году, стал одной из визитных карточек театра. В 2013 году «Финист ясный сокол» был представлен на Новой сцене Большого театра в рамках московских гастролей Театра «Зазеркалье», где завоевал сердца зрителей своей глубиной и эмоциональностью.

Музыка и атмосфера

Музыку спектакля написал петербургский композитор Игорь Рогалёв, который смог соединить театральное мышление с глубоким пониманием фольклора. Его творение пронизано любовью к русской культуре и ощущением стиля, что делает музыку неотъемлемой частью волшебной атмосферы спектакля.

Сюжет и исполнение

«Финист ясный сокол» рассказывает о высоком и жертвенном чувстве. В центре события — история любви, которая способна растопить лёд и воскресить из мертвых. Главной героине, Меньшой дочери, предстоит преодолеть множество испытаний, чтобы найти своего заколдованного суженого. Ей придется терпеть предательство сестёр и сталкиваться с опасностями, что включает в себя и путешествие в мёртвое царство!

Спектакль восхищает зрителей не только чудесным сюжетом, но также завораживающими костюмами и масками, которые вместе с обрядовыми элементами, словом и танцем создают магическую атмосферу.

Приходите на спектакль «Финист ясный сокол» в театре «Зазеркалье» и откройте для себя красоту и мудрость русских сказок!

Купить билет на спектакль Финист ясный сокол

Помощь с билетами
В других городах
Март
Апрель
1 марта воскресенье
12:00
Зазеркалье Санкт-Петербург, Рубинштейна, 13
от 800 ₽
12 апреля воскресенье
12:00
Зазеркалье Санкт-Петербург, Рубинштейна, 13
от 800 ₽

Фотографии

Финист ясный сокол Финист ясный сокол Финист ясный сокол

