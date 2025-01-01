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Финист — Ясный сокол
Билеты от 500₽
Киноафиша Финист — Ясный сокол

Спектакль Финист — Ясный сокол

Постановка
Историко-этнографический театр 6+
Продолжительность 1 час 15 минут
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Финист — ясный сокол»: приглашаем в мир русских народных сказок

Приглашаем вас на уникальный спектакль «Финист — ясный сокол», который погрузит зрителей в мир русских народных сказаний. Этот театральный шедевр расскажет о доблестном воине Финисте, его смелых подвигах и искренней любви к Аленушке.

Сюжет и персонажи

«Где ты, наш воин доблестный, Финист? Жив ли? Или сложил буйну голову в жестокой битве со злыми оборотнями и царем Картаусом?» — звучит центральный вопрос спектакля. Финист, как истинный витязь, должен преодолеть множество испытаний, чтобы защитить свой народ и вернуть мир на родную землю.

Аленушка — его верная спутница, готова на все ради счастья детей и стариков. В борьбе за жизнь и свободу русской земли ей необходима поддержка не только от Финиста, но и от мудрых старцев, бравого солдата и воеводы. Вместе они создадут непобедимую команду, способную противостоять любым угрозам.

Творческая команда

Спектакль поставлен известным режиссером, чье имя уже стало символом качественного театрального искусства. В главных ролях выступают талантливые актеры, которые отлично передают дух русского фольклора и эмоциональную насыщенность своих персонажей.

Приглашение на спектакль

Мы приглашаем всех, кто ценит живое искусство, прийти и насладиться этим увлекательным путешествием в мир сказок. «Финист — ясный сокол» — это не просто спектакль, это возможность встретиться с глубокими традициями и ценностями нашего народа.

Не упустите шанс стать частью этой волшебной истории, где каждый сможет найти что-то близкое и важное для себя. Ждем вас на нашем спектакле!

Режиссер
Михаил Мизюков
В ролях
Светлана Щеголькова
Антон Чудецкий
Павел Ештокин
Павел Суетин
Дмитрий Колыго

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 сентября
Историко-этнографический театр Москва, Рудневой, 3
12:00 от 500 ₽

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