Финист — Ясный сокол, или В некотором царстве
Киноафиша Финист — Ясный сокол, или В некотором царстве

Финист — Ясный сокол, или В некотором царстве

6+
Возраст 6+

О концерте

Инструментально-музыкальная программа по сказке Пушкина

Приглашаем вас на уникальную инструментальную музыкальную программу «Финист - Ясный Сокол», вдохновленную знаменитой сказкой Александра Пушкина. Это событие объединяет в себе богатство классической музыки и литературные традиции, предлагая зрителям незабываемые моменты.

Музыкальное Сопровождение

В программе будут звучать как классические, так и современные композиции, созданные специально для этого мероприятия. Участники - коллектив талантливых музыкантов, признанных в области классической и инструментальной музыки, которые обеспечат живое исполнение произведений.

Почему Стоит Посетить

«Финист - Ясный Сокол» представляет собой великолепную возможность насладиться высококачественной музыкой, создающей атмосферу волшебства. Мероприятие будет интересно не только поклонникам классической и инструментальной музыки, но и всем, кто ценит литературное наследие Пушкина.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события, которое соединяет два великого искусства - музыку и литературу!

Март
11 марта среда
14:00
Концертный зал им. Каца Новосибирск, Красный просп., 18/1

