Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Финдус и Петсон
Киноафиша Финдус и Петсон

Спектакль Финдус и Петсон

Постановка
Тотальный театр

О спектакле

Премьера спектакля «Финдус и Петсон» в Тотальном театре

Дорогие наши зрители!

В Тотальном театре начинается новая история — тёплая, живая и очень семейная. Мы с радостью приглашаем вас на премьеру спектакля «Финдус и Петсон» по мотивам любимых книг Свена Нурдквиста.

История о дружбе

Этот спектакль рассказывает о старике Петсоне, который перестал быть одиноким, и его лучшем друге — озорном котёнке Финдусе. Финдус открывает для себя большой мир, полный игр, открытий и фантастических существ Мюклей, которые превращают каждый обычный день в настоящее чудо.

Интерактив для всей семьи

«Финдус и Петсон» — это не просто спектакль. Вас ждёт интерактив с детьми, весёлые задания и сюрпризы. Каждый зритель станет участником праздничного дня рождения Финдуса и Петсона, создавая атмосферу настоящего веселья и радости.

Семейный отдых

Это событие, на которое стоит прийти всей семьёй, чтобы посмеяться, поиграть и сохранить тёплые воспоминания. Мы верим, что праздники случаются тогда, когда мы выбираем быть вместе.

Ждём вас в Тотальном театре!

Купить билет на спектакль Финдус и Петсон

Помощь с билетами
В других городах
Февраль
Март
28 февраля суббота
12:00
Тотальный театр г. Алматы, ул. Шевченко 114
от 2000 ₽
16:00
Тотальный театр г. Алматы, ул. Шевченко 114
от 2000 ₽
1 марта воскресенье
12:00
Тотальный театр г. Алматы, ул. Шевченко 114
от 2000 ₽
16:00
Тотальный театр г. Алматы, ул. Шевченко 114
от 2000 ₽

В ближайшие дни

Винни Пух или день рождения Кристофера Робина
Кукольный Детский Интерактивный
Винни Пух или день рождения Кристофера Робина
28 марта в 12:00 Тотальный театр
от 4500 ₽
Баба Шанель
Комедия
Баба Шанель
26 апреля в 19:00 Государственный кукольный театр
от 2500 ₽
Бременские музыканты
Детский Музыка
Бременские музыканты
24 апреля в 11:00 Государственный кукольный театр
от 1500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше