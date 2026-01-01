Спектакль Финдус и Петсон

Премьера спектакля «Финдус и Петсон» в Тотальном театре

Дорогие наши зрители!

В Тотальном театре начинается новая история — тёплая, живая и очень семейная. Мы с радостью приглашаем вас на премьеру спектакля «Финдус и Петсон» по мотивам любимых книг Свена Нурдквиста.

История о дружбе

Этот спектакль рассказывает о старике Петсоне, который перестал быть одиноким, и его лучшем друге — озорном котёнке Финдусе. Финдус открывает для себя большой мир, полный игр, открытий и фантастических существ Мюклей, которые превращают каждый обычный день в настоящее чудо.

Интерактив для всей семьи

«Финдус и Петсон» — это не просто спектакль. Вас ждёт интерактив с детьми, весёлые задания и сюрпризы. Каждый зритель станет участником праздничного дня рождения Финдуса и Петсона, создавая атмосферу настоящего веселья и радости.

Семейный отдых

Это событие, на которое стоит прийти всей семьёй, чтобы посмеяться, поиграть и сохранить тёплые воспоминания. Мы верим, что праздники случаются тогда, когда мы выбираем быть вместе.

Ждём вас в Тотальном театре!