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Финальная Латина на крыше на 800 человек: живая музыка и мощные хиты. Despacito, Macarena, Daddy Yankee - поем и танцуем вместе.
Билеты от 3499₽
Киноафиша Финальная Латина на крыше на 800 человек: живая музыка и мощные хиты. Despacito, Macarena, Daddy Yankee - поем и танцуем вместе.

Финальная Латина на крыше на 800 человек: живая музыка и мощные хиты. Despacito, Macarena, Daddy Yankee - поем и танцуем вместе.

12+
Возраст 12+
Билеты от 3499₽

О концерте

Легендарная вечеринка на крыше в Москве: закройте летний сезон в ритме танца

Тссс! Слышите знакомые звуки? Легендарная Латина вновь радует нас ярким и зажигательным событием! В этом году она закрывает летний сезон 2026 на крыше, где малиновый закат плавно льётся сквозь стеклянный купол, создавая незабываемую атмосферу.

Несколько фактов о событии

На вечеринке вас ждёт:

  • 800 свободных мест;
  • 23 артиста, готовых зарядить энергией;
  • незабываемые хиты, такие как Despacito, Macarena и Danza Kuduro.

Все гости будут танцевать в ритме лета, возможно, забыв о своих телефонах и повседневных заботах. Коктейли в руках, туфли давно оставлены у танцпола — это ночь, которую вы не захотите пропустить!

Танцуйте, как хотите!

Это ваш шанс провести лучший вечер года с новыми знакомыми под ритмичные мелодии, которые заставят вас забыть о времени. Не упустите возможность наслаждаться летними ночами и заряжаться позитивом!

Купить билет на концерт Финальная Латина на крыше на 800 человек: живая музыка и мощные хиты. Despacito, Macarena, Daddy Yankee - поем и танцуем вместе.

Помощь с билетами
Август
29 августа суббота
18:00
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