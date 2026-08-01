Финальная Латина на крыше на 800 человек: живая музыка и мощные хиты. Despacito, Macarena, Daddy Yankee - поем и танцуем вместе.

Легендарная вечеринка на крыше в Москве: закройте летний сезон в ритме танца

Тссс! Слышите знакомые звуки? Легендарная Латина вновь радует нас ярким и зажигательным событием! В этом году она закрывает летний сезон 2026 на крыше, где малиновый закат плавно льётся сквозь стеклянный купол, создавая незабываемую атмосферу.

Несколько фактов о событии

На вечеринке вас ждёт:

800 свободных мест;

23 артиста, готовых зарядить энергией;

незабываемые хиты, такие как Despacito, Macarena и Danza Kuduro.

Все гости будут танцевать в ритме лета, возможно, забыв о своих телефонах и повседневных заботах. Коктейли в руках, туфли давно оставлены у танцпола — это ночь, которую вы не захотите пропустить!

Танцуйте, как хотите!

Это ваш шанс провести лучший вечер года с новыми знакомыми под ритмичные мелодии, которые заставят вас забыть о времени. Не упустите возможность наслаждаться летними ночами и заряжаться позитивом!