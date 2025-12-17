В клубе Gazgolder Club пройдет уникальная вечеринка, посвященная 10-летию клуба перед его закрытием. Это событие станет кульминацией эры знаменитого заведения и подарит незабываемые впечатления всем любителям клубной музыки.
В программе выступления ведущих артистов, среди которых:
Также ожидается появление секретного гостя!
Вечеринка пройдет в трех уникальных пространствах, где гостей ждет масштабная инсталляция и авторский танцпол от формации Stan. Эта ночь обещает стать ярким моментом в истории клубной индустрии.
Уходит эпоха, но мы проводим её с размахом! Присоединяйтесь к празднику клубной музыки и создайте незабываемые воспоминания на «FINAL RAVE AT GAZGOLDER CLUB»!