Прощальный рейв в клубе Gazgolder

В клубе Gazgolder Club пройдет уникальная вечеринка, посвященная 10-летию клуба перед его закрытием. Это событие станет кульминацией эры знаменитого заведения и подарит незабываемые впечатления всем любителям клубной музыки.

Что ждать от вечеринки?

В программе выступления ведущих артистов, среди которых:

Obgon (live)

Nikita Zabelin

Kovyazin D

Abelle

Hipushit

Matvey Schetinkin

Maksimovna

Roma Ptashenko

Séxstasy

Digital Ivan

Dob – S

Mark S

Sofia Rodina

Cancelled

Levandowskiy

Pavel Volkov

Natali F

Черный человек

Dominique Mara

Denis Maximov

Eviol

Angrykatrin

Oleg Noskov

Gleb Romashevsky

Также ожидается появление секретного гостя!

Особенности мероприятия

Вечеринка пройдет в трех уникальных пространствах, где гостей ждет масштабная инсталляция и авторский танцпол от формации Stan. Эта ночь обещает стать ярким моментом в истории клубной индустрии.

Уходит эпоха, но мы проводим её с размахом! Присоединяйтесь к празднику клубной музыки и создайте незабываемые воспоминания на «FINAL RAVE AT GAZGOLDER CLUB»!