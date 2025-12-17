Меню
FINAL RAVE AT GAZGOLDER CLUB
Билеты от 2400₽
Киноафиша FINAL RAVE AT GAZGOLDER CLUB

FINAL RAVE AT GAZGOLDER CLUB

18+
Продолжительность 780 минут
Возраст 18+
Билеты от 2400₽

О концерте

Прощальный рейв в клубе Gazgolder

В клубе Gazgolder Club пройдет уникальная вечеринка, посвященная 10-летию клуба перед его закрытием. Это событие станет кульминацией эры знаменитого заведения и подарит незабываемые впечатления всем любителям клубной музыки.

Что ждать от вечеринки?

В программе выступления ведущих артистов, среди которых:

  • Obgon (live)
  • Nikita Zabelin
  • Kovyazin D
  • Abelle
  • Hipushit
  • Matvey Schetinkin
  • Maksimovna
  • Roma Ptashenko
  • Séxstasy
  • Digital Ivan
  • Dob – S
  • Mark S
  • Sofia Rodina
  • Cancelled
  • Levandowskiy
  • Pavel Volkov
  • Natali F
  • Черный человек
  • Dominique Mara
  • Denis Maximov
  • Eviol
  • Angrykatrin
  • Oleg Noskov
  • Gleb Romashevsky

Также ожидается появление секретного гостя!

Особенности мероприятия

Вечеринка пройдет в трех уникальных пространствах, где гостей ждет масштабная инсталляция и авторский танцпол от формации Stan. Эта ночь обещает стать ярким моментом в истории клубной индустрии.

Уходит эпоха, но мы проводим её с размахом! Присоединяйтесь к празднику клубной музыки и создайте незабываемые воспоминания на «FINAL RAVE AT GAZGOLDER CLUB»!

Купить билет на концерт FINAL RAVE AT GAZGOLDER CLUB

Декабрь
26 декабря пятница
23:00
Gazgolder Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 26
от 2400 ₽

Афиша концертов Москвы
Новости
Клуб Gazgolder закрывается: успейте на последнюю вечеринку
Клуб Gazgolder закрывается: успейте на последнюю вечеринку Баста и его команда закрывают клуб в Москве после двадцати лет работы. Рассказываем, где достать билеты на финальный рейв.
Написать
17 декабря 2025 18:11
