Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Финал Первой телевизионной лиги КВН
Киноафиша Финал Первой телевизионной лиги КВН

Финал Первой телевизионной лиги КВН

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Финал Первой телевизионной лиги КВН в Перми

28 ноября в Перми пройдет долгожданный финал Первой телевизионной лиги КВН. Это уникальное событие объединит лучших участников команды, которые заслужили своё место в финале, чтобы сразиться за coveted трофей.

Участники финала

В финале встретятся две команды, которые показали наилучшие результаты в предыдущих матчах. Их выступления обещают быть не только остроумными, но и насыщенными интересными сюжетами, уникальными персонажами и, конечно, фирменным юмором КВН.

Локация и атмосфера

Место проведения — стильный и уютный зал, который создаст особую атмосферу для зрителей. Каждый, кто окажется в зале, сможет почувствовать энергетику команды и стать частью этого зрелищного шоу.

Полезная информация для зрителей

  • Тайминг: Начало в 19:00. Рекомендуем приходить заранее.
  • Билеты: Убедитесь, что у вас есть билеты, так как количество мест ограничено.
  • Дополнительные услуги: В зале будет работать кафе, где можно перекусить и насладиться напитками перед началом шоу.

Не упустите возможность увидеть финал КВН в Перми — это отличная возможность погрузиться в атмосферу театра и юмора. Ждем вас на финале, чтобы отметить лучший комедийный вечер года вместе!

Купить билет на концерт Финал Первой телевизионной лиги КВН

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
10 декабря среда
18:30
ДК им. Солдатова Пермь, Комсомольский просп., 79
от 950 ₽

В ближайшие дни

Robin Peret. Джазовый концерт. Соул, джаз, фанк и RnB
12+
Джаз Соул Фанк
Robin Peret. Джазовый концерт. Соул, джаз, фанк и RnB
23 октября в 19:00 Филармония «Триумф»
от 1600 ₽
Пермский Stand Up клуб
18+
Юмор
Пермский Stand Up клуб
28 сентября в 18:20 Звезды сошлись
от 700 ₽
Света. Все хиты!
18+
Поп
Света. Все хиты!
27 сентября в 19:30 Руки вверх!
от 2600 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше