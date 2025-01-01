Финал Первой телевизионной лиги КВН в Перми

28 ноября в Перми пройдет долгожданный финал Первой телевизионной лиги КВН. Это уникальное событие объединит лучших участников команды, которые заслужили своё место в финале, чтобы сразиться за coveted трофей.

Участники финала

В финале встретятся две команды, которые показали наилучшие результаты в предыдущих матчах. Их выступления обещают быть не только остроумными, но и насыщенными интересными сюжетами, уникальными персонажами и, конечно, фирменным юмором КВН.

Локация и атмосфера

Место проведения — стильный и уютный зал, который создаст особую атмосферу для зрителей. Каждый, кто окажется в зале, сможет почувствовать энергетику команды и стать частью этого зрелищного шоу.

Полезная информация для зрителей

Начало в 19:00. Рекомендуем приходить заранее. Билеты: Убедитесь, что у вас есть билеты, так как количество мест ограничено.

Дополнительные услуги: В зале будет работать кафе, где можно перекусить и насладиться напитками перед началом шоу.

Не упустите возможность увидеть финал КВН в Перми — это отличная возможность погрузиться в атмосферу театра и юмора. Ждем вас на финале, чтобы отметить лучший комедийный вечер года вместе!