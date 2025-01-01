Музыкальные хиты Final Fantasy в исполнении симфонического оркестра

Приглашаем вас на уникальный концерт, где звуки легендарной серии игр Final Fantasy оживут в исполнении симфонического оркестра, сводного хора и рок-бенда. Музыка композитора Нобуо Уэмацу перенесет вас в мир захватывающих игровых приключений.

Исполнители

Под руководством дирижера Евгения Рубцова на сцене выступит:

Симфонический оркестр Mendeleev Filarmonica РХТУ им. Д. И. Менделеева

Сводный хор Менделеевского хорового конгресса, в который входят: Академический большой хор РХТУ им. Д. И. Менделеева Академический хор Московского метрополитена под руководством профессора Бориса Тараканова Академический хор «Русский Канон» МГИК под руководством профессора Ольги Буровой Камерный хор LAUDA (г. Санкт-Петербург) под руководством Марины Киреевой



Ведущий концерта — Игорь Рубцов.

Программа концерта

В программе запланированы популярные мелодии из серии игры, среди которых:

FF I - Chaos Temple

FF II - Main Theme Medley

FF III - Crystal Tower

FF IV - Theme Love (Cecil and Rose)

FF V - Battle at the Big Bridge

FF VI - Opera Maria and Draco

FF VII - JENOVA

FF VIII - Liberi Fatali

FF X - Suteki da ne

FF IX - Melodies of Life

Особое внимание уделено также композициям, которые стали настоящими символами серии, таким как «One Winged Angel» и «Dancing Mad». Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой, которая объединила поклонников игр и музыки воедино.

Приходите на концерт, чтобы погрузиться в магию Final Fantasy и стать частью этого музыкального путешествия!