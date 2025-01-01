Музыкальные хиты Final Fantasy в исполнении симфонического оркестра
Приглашаем вас на уникальный концерт, где звуки легендарной серии игр Final Fantasy оживут в исполнении симфонического оркестра, сводного хора и рок-бенда. Музыка композитора Нобуо Уэмацу перенесет вас в мир захватывающих игровых приключений.
Исполнители
Под руководством дирижера Евгения Рубцова на сцене выступит:
- Симфонический оркестр Mendeleev Filarmonica РХТУ им. Д. И. Менделеева
- Сводный хор Менделеевского хорового конгресса, в который входят:
- Академический большой хор РХТУ им. Д. И. Менделеева
- Академический хор Московского метрополитена под руководством профессора Бориса Тараканова
- Академический хор «Русский Канон» МГИК под руководством профессора Ольги Буровой
- Камерный хор LAUDA (г. Санкт-Петербург) под руководством Марины Киреевой
Ведущий концерта — Игорь Рубцов.
Программа концерта
В программе запланированы популярные мелодии из серии игры, среди которых:
- FF I - Chaos Temple
- FF II - Main Theme Medley
- FF III - Crystal Tower
- FF IV - Theme Love (Cecil and Rose)
- FF V - Battle at the Big Bridge
- FF VI - Opera Maria and Draco
- FF VII - JENOVA
- FF VIII - Liberi Fatali
- FF X - Suteki da ne
- FF IX - Melodies of Life
Особое внимание уделено также композициям, которые стали настоящими символами серии, таким как «One Winged Angel» и «Dancing Mad». Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой, которая объединила поклонников игр и музыки воедино.
Приходите на концерт, чтобы погрузиться в магию Final Fantasy и стать частью этого музыкального путешествия!