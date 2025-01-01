Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Final Fantasy
Билеты от 2500₽
Киноафиша Final Fantasy

Final Fantasy

12+
Возраст 12+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Музыкальные хиты Final Fantasy в исполнении симфонического оркестра

Приглашаем вас на уникальный концерт, где звуки легендарной серии игр Final Fantasy оживут в исполнении симфонического оркестра, сводного хора и рок-бенда. Музыка композитора Нобуо Уэмацу перенесет вас в мир захватывающих игровых приключений.

Исполнители

Под руководством дирижера Евгения Рубцова на сцене выступит:

  • Симфонический оркестр Mendeleev Filarmonica РХТУ им. Д. И. Менделеева
  • Сводный хор Менделеевского хорового конгресса, в который входят:
    • Академический большой хор РХТУ им. Д. И. Менделеева
    • Академический хор Московского метрополитена под руководством профессора Бориса Тараканова
    • Академический хор «Русский Канон» МГИК под руководством профессора Ольги Буровой
    • Камерный хор LAUDA (г. Санкт-Петербург) под руководством Марины Киреевой

Ведущий концерта — Игорь Рубцов.

Программа концерта

В программе запланированы популярные мелодии из серии игры, среди которых:

  • FF I - Chaos Temple
  • FF II - Main Theme Medley
  • FF III - Crystal Tower
  • FF IV - Theme Love (Cecil and Rose)
  • FF V - Battle at the Big Bridge
  • FF VI - Opera Maria and Draco
  • FF VII - JENOVA
  • FF VIII - Liberi Fatali
  • FF X - Suteki da ne
  • FF IX - Melodies of Life

Особое внимание уделено также композициям, которые стали настоящими символами серии, таким как «One Winged Angel» и «Dancing Mad». Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой, которая объединила поклонников игр и музыки воедино.

Приходите на концерт, чтобы погрузиться в магию Final Fantasy и стать частью этого музыкального путешествия!

Купить билет на концерт Final Fantasy

Помощь с билетами
Октябрь
17 октября пятница
19:00
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
от 2500 ₽

В ближайшие дни

SexTape 25 лет альбому «White Pony» (гр. Deftones)
18+
Тяжелый рок
SexTape 25 лет альбому «White Pony» (гр. Deftones)
3 октября в 20:00 Eclipse
от 1200 ₽
0+
Вечеринка
Почта любви
28 ноября в 19:00 Театр им. Булгакова
Билеты
Monday relax Jazz: идеальный старт недели
12+
Джаз
Monday relax Jazz: идеальный старт недели
10 ноября в 20:00 Jam Club
от 1000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше