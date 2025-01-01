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Филумена Мартурано
Билеты от 500₽
Киноафиша Филумена Мартурано

Спектакль Филумена Мартурано

Постановка
Театр Российской Армии 16+
Продолжительность 2 часа 35 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Эдуардо де Филиппо. Легендарная история о любви и хитрости

Дон Доменико Сориано, богатый и влиятельный неаполитанский предприниматель, живет уже более 25 лет с донной Филуменой Мартурано, но так и не решается официально жениться на ней. Их отношения напоминают брак, однако юридически они остаются не оформленными. Филумена привыкла к такому положению, но ее спокойствие нарушается, когда Доменико решает жениться на молодой девушке.

Борьба за статус и право

Это известие становится настоящим ударом для Филумены. Она решает бороться за свой статус и права, осознавая, что её положение с точки зрения общества гораздо менее защищено, чем у официальной жены. Филумена понимает, что у неё есть важное преимущество: у нее есть сын, и один из его трех детей является биологическим сыном Доменико. Однако есть один важный вопрос — кто из них?

Тайна отцовства

Филумена решает воспользоваться этим козырем и заставить Доменико взять ответственность за сына. Однако дело усложняется тем, что она сама не знает, кто из троих детей является его настоящим сыном. Это создает интригу, в которой Филумена использует всю свою хитрость и умение манипулировать ситуацией, чтобы добиться своего.

Любовь и манипуляции

В центре истории — не только борьба за юридический статус, но и глубокие чувства, любовь, преданность и умение справляться с обстоятельствами, которые создаются в отношениях. Спектакль полон остроумных диалогов и неожиданных поворотов, которые придают ему элементы комедии и драмы одновременно.

Режиссер
Борис Морозов
В ролях
Ольга Богданова
Александр Дик
Константин Денискин
Сергей Данилевич
Валентина Асланова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 сентября
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
19:00 от 500 ₽

Фотографии

Филумена Мартурано Филумена Мартурано Филумена Мартурано Филумена Мартурано Филумена Мартурано Филумена Мартурано

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