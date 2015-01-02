Спектакль Филумена Мартурано, или Страсти по-итальянски

Приглашаем вас на легкую и озорную комедию известного драматурга Эдуардо Де Филиппо, которая станет настоящим рецептом семейного счастья. Это средиземноморский коктейль из страсти, курьезов и искрометных диалогов, щедро приправленный любовью и хорошим юмором.
Предприниматель Доменико Сориано уже четверть века живет под одной крышей с донной Филуменой. Однако, несмотря на долгие годы совместной жизни, он отказывается официально заключить брак, оставаясь убежденным холостяком. В один из дней Доменико решает сделать шаг навстречу семейной жизни и соглашается на брак. Но вот беда: его избранница делает предложение другой женщине! Филумена оказывается в сложной ситуации и готова бороться за свое счастье любыми способами.
В спектакле вы увидите звездный актерский состав, который может варьироваться:
«Филумена Мартурано» — одна из самых популярных комедий Де Филиппо, которую ставили на сценах театров по всему миру. Спектакль затрагивает темы любви, преданности и человеческих отношений, что делает его актуальным в любое время.
