Спектакль Филумена Мартурано, или Страсти по-итальянски

Филумена Мартурано, или Страсти по-итальянски
Билеты от 500₽
Постановка
Театр сатиры. Прогресс-сцена Армена Джигарханяна 16+
Продолжительность 2 часа 15 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Искрометная комедия Эдуардо Де Филиппо 

Приглашаем вас на легкую и озорную комедию известного драматурга Эдуардо Де Филиппо, которая станет настоящим рецептом семейного счастья. Это средиземноморский коктейль из страсти, курьезов и искрометных диалогов, щедро приправленный любовью и хорошим юмором.

Сюжет

Предприниматель Доменико Сориано уже четверть века живет под одной крышей с донной Филуменой. Однако, несмотря на долгие годы совместной жизни, он отказывается официально заключить брак, оставаясь убежденным холостяком. В один из дней Доменико решает сделать шаг навстречу семейной жизни и соглашается на брак. Но вот беда: его избранница делает предложение другой женщине! Филумена оказывается в сложной ситуации и готова бороться за свое счастье любыми способами.

Актерский состав

В спектакле вы увидите звездный актерский состав, который может варьироваться:

  • Филумена — Олеся Железняк / Ксения Худоба
  • Дон Доменико — Юрий Васильев / Алексей Анненков
  • Умберто — Максим Финогенов / Григорий Трапезников
  • Рикардо — Роман Керн / Влад Окропиридзе
  • Микеле — Денис Кириллов
  • Альфредо — Анатолий Морозов
  • Розалия — Ксения Громова / Татьяна Мухина
  • Диана — Кристина Исайкина / Лана Крымова
  • Адвокат — Михаил Железнов / Кирилл Анисимов
  • Лючия — Лана Крымова
  • Терезина — Надежда Филиппова / Ольга Чернова
  • Официант 1 — Станислав Буров
  • Официант 2 — Тимур Тихомиров
  • Официант 3 — Дмитрий Володин

Интересные факты

«Филумена Мартурано» — одна из самых популярных комедий Де Филиппо, которую ставили на сценах театров по всему миру. Спектакль затрагивает темы любви, преданности и человеческих отношений, что делает его актуальным в любое время.

Не упустите возможность увидеть эту замечательную комедию на сцене! Билеты уже в продаже.

Режиссер
Антон Непомнящий
В ролях
Олеся Железняк
Ксения Худоба
Юрий Васильев
Алексей Анненков
Ксения Громова

Купить билет на спектакль Филумена Мартурано, или Страсти по-итальянски

Помощь с билетами
Ноябрь
Декабрь
26 ноября среда
19:00
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
от 500 ₽
5 декабря пятница
19:00
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
от 500 ₽

