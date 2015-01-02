Спектакль Филумена Мартурано, или Страсти по-итальянски

Искрометная комедия Эдуардо Де Филиппо

Приглашаем вас на легкую и озорную комедию известного драматурга Эдуардо Де Филиппо, которая станет настоящим рецептом семейного счастья. Это средиземноморский коктейль из страсти, курьезов и искрометных диалогов, щедро приправленный любовью и хорошим юмором.

Сюжет

Предприниматель Доменико Сориано уже четверть века живет под одной крышей с донной Филуменой. Однако, несмотря на долгие годы совместной жизни, он отказывается официально заключить брак, оставаясь убежденным холостяком. В один из дней Доменико решает сделать шаг навстречу семейной жизни и соглашается на брак. Но вот беда: его избранница делает предложение другой женщине! Филумена оказывается в сложной ситуации и готова бороться за свое счастье любыми способами.

Актерский состав

В спектакле вы увидите звездный актерский состав, который может варьироваться:

Филумена — Олеся Железняк / Ксения Худоба

Дон Доменико — Юрий Васильев / Алексей Анненков

Умберто — Максим Финогенов / Григорий Трапезников

Рикардо — Роман Керн / Влад Окропиридзе

Микеле — Денис Кириллов

Альфредо — Анатолий Морозов

Розалия — Ксения Громова / Татьяна Мухина

Диана — Кристина Исайкина / Лана Крымова

Адвокат — Михаил Железнов / Кирилл Анисимов

Лючия — Лана Крымова

Терезина — Надежда Филиппова / Ольга Чернова

Официант 1 — Станислав Буров

Официант 2 — Тимур Тихомиров

Официант 3 — Дмитрий Володин

Интересные факты

«Филумена Мартурано» — одна из самых популярных комедий Де Филиппо, которую ставили на сценах театров по всему миру. Спектакль затрагивает темы любви, преданности и человеческих отношений, что делает его актуальным в любое время.

Не упустите возможность увидеть эту замечательную комедию на сцене! Билеты уже в продаже.