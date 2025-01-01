Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Филумена Мартурано, или Брак по-итальянски
Киноафиша Филумена Мартурано, или Брак по-итальянски

Спектакль Филумена Мартурано, или Брак по-итальянски

16+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Легендарная итальянская комедия Эдуардо Де Филиппо

Итальянская классика на сцене — спектакль «Филумена Мартурано» оживляет атмосферу Неаполя, с его яркими характерами, неукротимыми страстями и неподражаемым чувством юмора. Это история женщины, сумевшей изменить свою судьбу и отстоять своё право на счастье.

Сюжет:
Филумена, бывшая проститутка, вот уже 25 лет живёт в доме богатого дона Доменико Сориано, выполняя роль экономки и фактически внебрачной супруги. Устав от роли незаметной спутницы, она решается на отчаянный шаг, чтобы наконец обрести законное место в жизни мужчины, которого она любит. Но обман, к которому она прибегает, становится отправной точкой для серии открытий, которые переворачивают всё вверх дном.

Почему стоит посмотреть:

  • Сильный женский образ: Филумена — яркая, волевая и чувственная героиня, чья история вдохновляет и трогает до глубины души.
  • Взрыв эмоций: Эта комедия не только заставит вас смеяться, но и затронет самые глубокие струны вашего сердца.
  • Итальянский колорит: Живая, эмоциональная атмосфера спектакля передаёт всю прелесть и экспрессию южного темперамента.
  • Классика с современным взглядом: Режиссёр Игорь Решетов сохранил дух оригинала, но сделал акцент на актуальных темах любви, преданности и семейных ценностей.

Особенности постановки:

  • Актёрская игра: Трио исполнителей виртуозно раскрывает сложные и противоречивые характеры персонажей, создавая уникальную драматическую химию.
  • Захватывающая история: Тема любви, честности и прощения делает эту комедию близкой зрителю любого возраста.
  • Эмоциональные контрасты: От шуток до слёз — спектакль увлекает своей искренностью и реализмом.

Для тех, кто ищет:

  • Захватывающую историю с яркими характерами.
  • Возможность насладиться итальянским духом в театральной постановке.
  • Зрелище, которое остаётся в сердце и мыслях надолго.

«Филумена Мартурано» — спектакль о том, что любовь не всегда проста, но она стоит любой борьбы.

Режиссер
Игорь Решетов
В ролях
Ольга Ермакова
Григорий Печкысев
Анна Демина

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 16 августа
Камерный театр «Площадка на Грибоедова» Санкт-Петербург, наб. Канала Грибоедова, 107/6
19:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Мнимый больной
12+
Комедия
Мнимый больной
9 октября в 19:00 Театр эстрады им. Аркадия Райкина
от 1000 ₽
Ответ Гиппократа
16+
Иммерсивный
Ответ Гиппократа
25 августа в 21:00 Иммерсивный театр «Морфеус»
от 2900 ₽
И никого не стало...
18+
Драма Иммерсивный
И никого не стало...
31 июля в 19:30 Пространство «Замок на Невском»
от 2400 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше