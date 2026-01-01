Филипп Воронин

Стендап-концерт Филиппа Воронина

Приглашаем вас на вечер с одним из самых ярких комиков российской стендап-сцены — Филиппом Ворониным. Известный стендап-комик, победитель популярного шоу «Comedy Баттл» и двукратный вице-чемпион Высшей лиги КВН, Филипп познакомит зрителей со своим лучшим материалом.

Что ожидать на концерте?

Во время сольного концерта вы услышите актуальные монологи о повседневной жизни, наполненные тонким сарказмом и самоиронией. Филипп мастерски сочетает меткие наблюдения с живой импровизацией, что делает его выступления уникальными и запоминающимися.

Зачем стоит прийти?

Не упустите возможность провести вечер в компании талантливого комика, чей юмор способен вызвать улыбку и заставить задуматься. Стендап-концерт Филиппа — это отличная возможность отвлечься от повседневных забот и насладиться качественным юмором.

Приходите на концерт, чтобы зарядиться положительными эмоциями и насладиться непревзойденной атмосферой стендапа!