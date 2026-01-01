Оповещения от Киноафиши
Филипп Воронин
Билеты от 1500₽
Киноафиша Филипп Воронин

Филипп Воронин

18+
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте

Филипп Воронин: стендап концерт в Standup Club на Трубной

Приглашаем вас на незабываемый стендап концерт Филиппа Воронина в Standup Club на Трубной. Этот комик известен своими остроумными шутками и искренним подходом к жизни. Его выступления наполнены юмором, который отражает повседневные ситуации и личные истории, доступные каждому зрителю.

Об артисте

Филипп Воронин — талантливый комик, который привлекает аудиторию своим уникальным стилем и харизмой. Он активно выступает на сценах России и за её пределами и уже завоевал множество поклонников. Каждый его концерт — это смесь смеха, искренних эмоций и глубоких размышлений о жизни.

Что ожидать от концерта

На стендап выступлении Филиппа вы сможете услышать новые шутки и истории, а также получить заряд положительных эмоций. Он обсуждает актуальные темы, философские размышления и, конечно же, делится личными приключениями, что делает его выступления особенно близкими и понятными.

Не упустите возможность провести вечер в компании хорошего юмора и уютной атмосферы. Standup Club на Трубной — идеальное место для этого!

Приходите и наслаждайтесь отличным настроением!

Купить билет на концерт Филипп Воронин

Март
15 марта воскресенье
21:00
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
от 1500 ₽

