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Филипп Воронин
Киноафиша Филипп Воронин

Филипп Воронин

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Филипп Воронин: стендап-комик с уникальным стилем. Концерт в Нижнем Новгороде

Филипп Воронин — талантливый стендап-комик, сценарист и ведущий популярного шоу «Мне смешно». Он быстро завоевал зрительскую любовь и признание благодаря своему остроумному юмору и харизме.

Достижения и проекты

Филипп — финалист известного проекта «Comedy Баттл», а также активный участник таких шоу, как «Прожарка» и «StandUp» на ТНТ. Его выступления всегда привлекают внимание благодаря неординарным темам и искреннему подходу к юмору.

Кроме того, Филиппа можно увидеть в проектах Stand-Up Club #1, таких как «Разгоны», «Книжный клуб» и «Что у вас случилось?». Каждый из этих форматов позволяет ему продемонстрировать свои лучшие качества как комика и сценариста.

Что ожидать от выступления?

На его выступлениях зрителей ждет не только смех, но и возможность задуматься над актуальными темами, представленными в легкой и увлекательной форме. Филипп Воронин — это не просто комик; он создает атмосферу, в которой каждый зритель чувствует себя частью шоу.

Не упустите возможность увидеть Филиппа Воронина в действии — его стендап обязательно доставит вам радость и поднимет настроение!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 12 сентября
Центр культуры «Урал» Екатеринбург, Студенческая, 3
20:00 от 1300 ₽
Пермь, 13 сентября
Культурное пространство «Часовой завод» Пермь, Чернышевского, 28
19:00 от 1250 ₽
Санкт-Петербург, 21 сентября
Санкт-Петербургский ДК железнодорожников Санкт-Петербург, Тамбовская, 63
19:00 от 2100 ₽

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