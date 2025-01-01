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Филипп Воронин. Проверка материала
Билеты от 1500₽
Киноафиша Филипп Воронин. Проверка материала

Филипп Воронин. Проверка материала

18+
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Филипп Воронин: Стендап концерт в Stand Up Store Moscow

Не пропустите уникальную возможность увидеть Филиппа Воронина в действии! Стендап концерт пройдет в уютном пространстве Stand Up Store Moscow. Этот вечер обещает быть наполнен смехом, остроумными шутками и яркими историями из жизни.

О Филиппе Воронине

Филипп Воронин — один из самых ярких представителей российского стендапа. Его стиль отличается искренностью и умением легко находить общий язык с аудиторией. Воронин активно выступает на различных площадках и участвует в популярных телепроектах, что делает его одним из самых востребованных комиков в стране.

Что ожидать от концерта?

На концерте Филипп поделится своими наблюдениями о жизни в мегаполисе, о семье и о том, как важно уметь смеяться над собой. Зрителей ждет не только юмор, но и интересные размышления о повседневных ситуациях, с которыми сталкиваются многие из нас.

Билеты

Билеты можно приобрести на сайте Stand Up Store или непосредственно на кассе. Рекомендуем не откладывать покупку, так как количество мест ограничено.

Не упустите шанс провести вечер в компании отличного юмора и хорошего настроения! Ждем вас на стендап концерте Филиппа Воронина!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 августа
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
21:30 от 1500 ₽

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