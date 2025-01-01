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Билеты от 2000₽
Киноафиша Филипп Воронин. Максим Евдокимов

Филипп Воронин. Максим Евдокимов

18+
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Стендап-концерт Филиппа Воронина и Максима Евдокимова в Stand Up Store Moscow

Не упустите возможность посетить стендап-концерт, который пройдет в уютном Stand Up Store Moscow. На сцене выступят два ярких представителя современного комедийного жанра - Филипп Воронин и Максим Евдокимов.

О выступающих

Филипп Воронин – комик с уникальным стилем, который сочетает в себе остроумные наблюдения и юмор на грани фола. Его выступления всегда полны неожиданных поворотов и захватывающих историй.

Максим Евдокимов – мастер импровизации, который может превратить любой вечер в настоящий праздник смеха. Его харизма и умение взаимодействовать с залом делают каждое выступление уникальным и незабываемым.

Почему стоит прийти?

Это не просто стендап, а шанс погрузиться в атмосферу живого общения и насладиться качественным юмором. Публика всегда ценит оригинальные шутки и искренние эмоции, которые дарят комики.

Билеты

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Приходите, будет весело!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 июля
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
17:00 от 2000 ₽

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