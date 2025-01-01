Концерт Филиппа Воронина и Насти Веневитиной в Stand Up Store Moscow

Приглашаем вас на уникальный концерт, который состоится в Stand Up Store Moscow! На одной сцене встретятся два ярких представителя современного музыкального искусства: Филипп Воронин и Настя Веневитина.

О артистах

Филипп Воронин - известный музыкант и автор, который сочетает в своем творчестве элементы поп-музыки и народных традиций. Его песни часто затрагивают глубокие темы, близкие каждому слушателю.

Настя Веневитина - талантливая исполнительница, которая завоевала сердца зрителей своими романтичными мелодиями и искренними текстами. Она обладает уникальным голосом и способностью создавать атмосферу уюта и тепла.

Что ожидать от концерта

Филипп и Настя подготовили множество сюрпризов для своих поклонников, включая совместные номера и импровизации.

Билеты

Билеты можно приобрести на официальном сайте Stand Up Store Moscow. Рекомендуем не откладывать покупку, так как количество мест ограничено!

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого музыкального события. Ждем вас на концерте!