Филипп Воронин и Егор Свирский

Совместный концерт двух топовых комиков

Приглашаем вас на незабываемый вечер юмора и позитива с участием Филиппа Воронина и Егора Свирского в Stand Up Store Moscow! Эти талантливые комики уже завоевали любовь зрителей своим остроумием и оригинальным стилем. Они обещают подарить вам множество улыбок и хорошее настроение.

О комиках

Филипп Воронин — один из самых ярких представителей российского стендапа. Его выступления отличаются непредсказуемыми сюжетами и ловкими шутками, которые заставляют зрителей смеяться до слез. Егор Свирский, в свою очередь, специализируется на наблюдениях о повседневной жизни, добавляя свою харизму и энергетику на сцене. Вместе они создают уникальную атмосферу, где каждый найдет что-то близкое для себя.

Что ожидать

На концерте Филиппа и Егора вас ждёт свежий материал, интересные истории из жизни и живое взаимодействие с публикой. Не упустите возможность увидеть их в одном шоу, ведь это редкий случай!

Приходите за хорошим настроением и зарядом позитива. Уверены, этот вечер станет незабываемым событием в вашем театральном календаре!