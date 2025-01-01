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Филипп Воронин, Чермен Качмазов
Билеты от 2000₽
Киноафиша Филипп Воронин, Чермен Качмазов

Филипп Воронин, Чермен Качмазов

18+
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Совместный концерт Филиппа Воронина и Чермена Качмазова в Москве

Приглашаем вас на уникальное событие — совместный концерт двух популярных комиков, Филиппа Воронина и Чермена Качмазова. Это шоу обещает стать настоящим подарком для любителей юмора, ведь вас ждет полтора часа лучших шуток и остроумных историй.

Знакомьтесь с комиками

Филипп Воронин — известный комик, который покорил сердца зрителей своим неподражаемым стилем и харизмой. Его выступления всегда наполнены свежими идеями и неожиданными поворотами.

Чермен Качмазов — любимец публики, который мастерски сочетает остроумие и жизненные наблюдения. Его шутки заставляют смеяться до слез и дарят позитивное настроение.

Что ожидает зрителей?

Концерт обещает быть насыщенным и разнообразным. Вы сможете насладиться лучшими номерами комиков, которые были отобраны из их самых ярких выступлений. Не упустите возможность увидеть их на одной сцене!

Заключение

Присоединяйтесь к нам на вечер смеха и хорошего настроения. Уверены, вы не пожалеете о своем выборе!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 августа
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
21:30 от 2000 ₽

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