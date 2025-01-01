Филипп Копачевский. Шопен-гала

Сольный концерт Филиппа Копачевского в Московской консерватории

Осень в Москве – время для теплых встреч и прекрасной музыки! Приглашаем вас на сольный концерт пианиста Филиппа Копачевского, признанного одним из лучших исполнителей музыки Фредерика Шопена. Этот замечательный вечер пройдет на одной из лучших сцен мира – в Большом зале Московской консерватории.

Программа концерта

В концерте прозвучат жемчужины фортепианной музыки Шопена:

Полонез ля бемоль мажор, op. 53

Колыбельная

Прелюдия, op. 45

Полонез ля мажор

Скерцо № 2

Ноктюрны

Мазурки

Вальсы

Исполнитель и его достижения

Филипп Копачевский – воспитанник Московской консерватории и лауреат восьми престижных международных конкурсов, включая Х Международный конкурс пианистов имени Ф. Шуберта и конкурс в Энсхеде (Нидерланды). Он также обладатель специального приза XVI международного конкурса имени П. И. Чайковского.

Солист Московской государственной академической филармонии, Копачевский завоевал признание как в России, так и за ее пределами. В Японии, по заказу телекомпании NHK, он записал диск с фортепианными произведениями Шопена, что говорит о его международной популярности.

Личный подход к музыке

Филипп Копачевский делится своими мыслями о Шопене: «Играть Шопена – всегда встреча с чем-то очень личным». Критики отмечают, что его игра представляет собой «органичный сплав мастерства и духовной зрелости вкупе с непосредственной эмоциональностью». Особое внимание уделяется красоте и пластичности его музыкальных фраз.

Юбилей Шопена

Этот год особенный: музыкальный мир отмечает 215 лет со дня рождения Фредерика Шопена. Концертная программа станет музыкальным приношением одному из величайших романтиков в истории музыки. Не упустите возможность подарить себе незабываемый вечер музыкальной поэзии!