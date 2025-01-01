Меню
Филипп Копачевский. Шопен-гала
Билеты от 600₽
Киноафиша Филипп Копачевский. Шопен-гала

Филипп Копачевский. Шопен-гала

6+
Возраст 6+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Сольный концерт Филиппа Копачевского в Московской консерватории

Осень в Москве – время для теплых встреч и прекрасной музыки! Приглашаем вас на сольный концерт пианиста Филиппа Копачевского, признанного одним из лучших исполнителей музыки Фредерика Шопена. Этот замечательный вечер пройдет на одной из лучших сцен мира – в Большом зале Московской консерватории.

Программа концерта

В концерте прозвучат жемчужины фортепианной музыки Шопена:

  • Полонез ля бемоль мажор, op. 53
  • Колыбельная
  • Прелюдия, op. 45
  • Полонез ля мажор
  • Скерцо № 2
  • Ноктюрны
  • Мазурки
  • Вальсы

Исполнитель и его достижения

Филипп Копачевский – воспитанник Московской консерватории и лауреат восьми престижных международных конкурсов, включая Х Международный конкурс пианистов имени Ф. Шуберта и конкурс в Энсхеде (Нидерланды). Он также обладатель специального приза XVI международного конкурса имени П. И. Чайковского.

Солист Московской государственной академической филармонии, Копачевский завоевал признание как в России, так и за ее пределами. В Японии, по заказу телекомпании NHK, он записал диск с фортепианными произведениями Шопена, что говорит о его международной популярности.

Личный подход к музыке

Филипп Копачевский делится своими мыслями о Шопене: «Играть Шопена – всегда встреча с чем-то очень личным». Критики отмечают, что его игра представляет собой «органичный сплав мастерства и духовной зрелости вкупе с непосредственной эмоциональностью». Особое внимание уделяется красоте и пластичности его музыкальных фраз.

Юбилей Шопена

Этот год особенный: музыкальный мир отмечает 215 лет со дня рождения Фредерика Шопена. Концертная программа станет музыкальным приношением одному из величайших романтиков в истории музыки. Не упустите возможность подарить себе незабываемый вечер музыкальной поэзии!

Февраль
13 февраля пятница
19:00
Большой зал Консерватории Москва, Б.Никитская, 13/6
от 600 ₽

