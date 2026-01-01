Оповещения от Киноафиши
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров

12+
Возраст 12+

О концерте

Незабываемый концерт Филиппа Киркорова в Новосибирске

В Новосибирске состоится концерт Филиппа Киркорова, в программе которого — культовые хиты, такие как «Зайка моя», «Снег», «Жестокая любовь» и многие другие. Гостей ждёт грандиозная сценография, захватывающие спецэффекты и яркие костюмы, которые создадут уникальную атмосферу.

Каждый концерт Филиппа Киркорова — это особенное событие. Артист удивляет своих поклонников не только музыкой, но и захватывающими образами, которые дополняют его исполнение. В этом концерте прозвучат не только любимые песни, но и новые шедевры, которые также имеют все шансы стать хитами.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого шоу! Филипп Киркоров не просто исполнит свои лучшие песни — он подарит зрителям искренние эмоции и атмосферу настоящего праздника. Это не просто концерт, а встреча с артистом, чей талант и преданность своему делу остаются актуальными на протяжении многих лет.

Подготовьтесь к яркому зрелищу, которое подарит вам множество приятных воспоминаний и станет источником вдохновения!

