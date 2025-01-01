Меню
Филипп Киркоров
Киноафиша Филипп Киркоров

Филипп Киркоров

12+
Возраст 12+

О концерте

Концерт Филиппа Киркорова в Екатеринбурге

Филипп Киркоров возвращается на сцену Екатеринбурга, и этого события ждали многие. Его выступление удачно вписывается в современную мета-ироничную действительность. Киркоров, уже давно ставший знаковой фигурой российской эстрады, удивляет своих поклонников не только музыкальными номерами, но и яркими медиауспехами.

Скандалы и мемы

В последние годы имя Киркорова связано с различными громкими событиями. Например, его провокационный клип с Николаем Басковым под названием «Ибица» стал настоящим хитом и вызвал бурю обсуждений. Неудивительно, что это видео перешло границы «хорошего вкуса» и стало мемом в интернете.

Кроме того, Киркоров радует своих зрителей комедийными видео, такими как «Цвет настроения синий», которое мгновенно завоевало популярность. Его «криминальное» появление на премии «Муз-ТВ» также не обошлось без дыма и скандала, что только подогревает интерес к его персоне.

Эксперименты и творчество

Король поп-музыки не боится экспериментировать. В свободное от записи шлягеров время он охотно погружается в мир квира, шикарных образов и эпатажа. Возможно, вас удивит его недавний клип с Maruv, который показывает, что Киркоров готов к новым смелым шагам в своем творчестве.

Знакомый и любимый исполнитель

Однако для своей ядерной аудитории Филипп Киркоров остается воплощением романтического европопа, с которым они связали множество восхитительных моментов. Его творчество и образы не оставляют равнодушными и продолжают радовать поклонников.

Приходите на концерт и станьте частью этого захватывающего события, где будут представлены не только свежие хиты, но и любимые композиции, которые уже давно вошли в сердца зрителей!

Исполнители
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров

Купить билет на концерт Филипп Киркоров

Помощь с билетами
В других городах
Январь
6 января вторник
17:00
УГМК-арена Екатеринбург, Степана Разина, 15
от 3500 ₽

Фотографии

