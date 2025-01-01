Филипп Август в O'Connell's Pub

Лидер группы «СтимфониЯ» Филипп Август представляет свою обновлённую акустическую программу «Новое и лучшее». Это уникальное событие доставит удовольствие как давним поклонникам, так и новым слушателям.

О программе

В рамках программы Филипп Август исполнит самые популярные и любимые хиты группы, а также представит свежие композиции, которые вписались в дух времени. Программа обещает быть насыщенной и эмоциональной, ведь в акустическом формате музыка звучит особенно трогательно.

О группе «СтимфониЯ»

Группа «СтимфониЯ» известна своим оригинальным стилем, соединяющим элементы рок-музыки и классической симфонии. Их творчество неоднократно получало признание как на российской сцене, так и за её пределами.

Почему стоит посетить

Посетив концерт Филиппа Августа, зрители смогут насладиться живым исполнением и уникальным звучанием, которое невозможно передать на студийных записях. Это отличный повод провести вечер в компании хорошей музыки и ярких эмоций.