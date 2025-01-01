Спектакль Филфак-ВОХРА

Фестиваль «День Д» в Санкт-Петербурге. Иммерсивный спектакль для фанатов Сергея Довлатова

Приглашаем зрителей стать участниками уникального путешествия, посвященного жизни и творчеству Сергея Довлатова.

Договор с фарцовщиком

Здесь, у входа в филфак Санкт-Петербургского государственного университета, начинается наша встреча. Зрители смогут поучаствовать в сделке с харизматичным фарцовщиком, который проводит нас в мир «черного рынка» литературных произведений.»

Тайное место продаж

Во время пути к засекреченному месту продаж участники маршрута раскроют множество фактов о жизни и творчестве Довлатова. Они узнают о том, как великий писатель и журналист преодолевал трудности и находил вдохновение в самых неожиданных ситуациях.

Интересные факты о Довлатове

Сергей Довлатов — не только советский писатель, но и яркая личность, чья биография полна интриг. Его произведения, такие как «Зона» и «Записки русского офицера», стали классикой и продолжают вдохновлять новые поколения. Во время спектакля зрители смогут окунуться в атмосферу ленинградских улиц 70-х, почувствовать дух времени, в котором жил этот уникальный автор.

Не пропустите возможность стать частью этого захватывающего спектакля-маршрута, где театральное искусство пересекается с историей и литературой!