Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Филфак-ВОХРА
Киноафиша Филфак-ВОХРА

Спектакль Филфак-ВОХРА

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Фестиваль «День Д» в Санкт-Петербурге. Иммерсивный спектакль для фанатов Сергея Довлатова

Приглашаем зрителей стать участниками уникального путешествия, посвященного жизни и творчеству Сергея Довлатова.

Договор с фарцовщиком

Здесь, у входа в филфак Санкт-Петербургского государственного университета, начинается наша встреча. Зрители смогут поучаствовать в сделке с харизматичным фарцовщиком, который проводит нас в мир «черного рынка» литературных произведений.»

Тайное место продаж

Во время пути к засекреченному месту продаж участники маршрута раскроют множество фактов о жизни и творчестве Довлатова. Они узнают о том, как великий писатель и журналист преодолевал трудности и находил вдохновение в самых неожиданных ситуациях.

Интересные факты о Довлатове

Сергей Довлатов — не только советский писатель, но и яркая личность, чья биография полна интриг. Его произведения, такие как «Зона» и «Записки русского офицера», стали классикой и продолжают вдохновлять новые поколения. Во время спектакля зрители смогут окунуться в атмосферу ленинградских улиц 70-х, почувствовать дух времени, в котором жил этот уникальный автор.

Не пропустите возможность стать частью этого захватывающего спектакля-маршрута, где театральное искусство пересекается с историей и литературой!

Режиссер
Александр Савчук
В ролях
Платон Мавроматис

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 31 августа
Вавилов-лофт Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д
15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽

В ближайшие дни

Перформанс с актером «Хищник»
16+
Перформанс Иммерсивный
Перформанс с актером «Хищник»
11 сентября в 11:20 «Взаперти» в Соляном
от 7300 ₽
Квест «​Место преступления»​
12+
Иммерсивный
Квест «​Место преступления»​
2 октября в 10:30 «Взаперти» на Миллионной
от 4800 ₽
Квест для детей «Тайна золотого слона»
6+
Перформанс Иммерсивный
Квест для детей «Тайна золотого слона»
21 ноября в 10:00 «Взаперти» на Казначейской
от 8600 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше