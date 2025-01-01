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Филематологии Ура! или наука о поцелуях
Киноафиша Филематологии Ура! или наука о поцелуях

Спектакль Филематологии Ура! или наука о поцелуях

16+
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Уникальный моноспектакль «Филематологии УРА! или наука о поцелуях»

«Филематологии УРА! или наука о поцелуях» — это ироничный моноспектакль Саши Сергеева, который сочетает в себе остроумные монологи, сатирические стихи и романтические песни. Этот спектакль стал основой для появления театра «Легенда», так как именно после его просмотра известный бизнесмен и меценат Максим Ильич Штерн предложил Саше Сергеева создать новый театр.

Что вас ждёт на спектакле?

Посмотрев «Филематологии УРА!», вы получите уникальную формулу, как сохранить любовь и отношения, которые часто не выдерживают испытания временем. Вас ждет увлекательное путешествие в науку о поцелуях — Филематологию, где вы узнаете о влиянии поцелуя на организм человека.

Эмоции и ощущения

Спектакль поможет вам заглянуть в ваше детство и юность, откроет путь к счастью, даже если вы одиноки. Вы научитесь смотреть на привычные вещи «другими глазами» и ощутите всю гамму чувств — от веселья и слез до катарсиса, высшего наслаждения от театрального искусства.

Уникальность спектакля

Не упустите возможность увидеть этот уникальный жанр моноспектакля, который играется всего раз в год, в дату, близкую к дню основания театра «Легенда». И, возможно, вы узнаете, как можно было спасти Пушкина во время его дуэли!

В ролях
Саша Сергеев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 октября
Легенда Санкт-Петербург, Выборгская, 4, корп. 2
19:15 от 1500 ₽

Фотографии

Филематологии Ура! или наука о поцелуях Филематологии Ура! или наука о поцелуях Филематологии Ура! или наука о поцелуях Филематологии Ура! или наука о поцелуях

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