Спектакль Филематологии Ура! или наука о поцелуях

Уникальный моноспектакль «Филематологии УРА! или наука о поцелуях»

«Филематологии УРА! или наука о поцелуях» — это ироничный моноспектакль Саши Сергеева, который сочетает в себе остроумные монологи, сатирические стихи и романтические песни. Этот спектакль стал основой для появления театра «Легенда», так как именно после его просмотра известный бизнесмен и меценат Максим Ильич Штерн предложил Саше Сергеева создать новый театр.

Что вас ждёт на спектакле?

Посмотрев «Филематологии УРА!», вы получите уникальную формулу, как сохранить любовь и отношения, которые часто не выдерживают испытания временем. Вас ждет увлекательное путешествие в науку о поцелуях — Филематологию, где вы узнаете о влиянии поцелуя на организм человека.

Эмоции и ощущения

Спектакль поможет вам заглянуть в ваше детство и юность, откроет путь к счастью, даже если вы одиноки. Вы научитесь смотреть на привычные вещи «другими глазами» и ощутите всю гамму чувств — от веселья и слез до катарсиса, высшего наслаждения от театрального искусства.

Уникальность спектакля

Не упустите возможность увидеть этот уникальный жанр моноспектакля, который играется всего раз в год, в дату, близкую к дню основания театра «Легенда». И, возможно, вы узнаете, как можно было спасти Пушкина во время его дуэли!