Filatov & Karas: Мульти-платиновый электронный проект

Группа Filatov & Karas, признанная «Группой года 2023» по версии Нового Радио AWARDS, является настоящим голосом современного музыкального пространства. С момента своего возникновения, этот мульти-платиновый продюсерский проект из Москвы завоевал сердца зрителей и слушателей по всему миру.

Успех и достижения

Filatov & Karas стали известны благодаря ремиксу на «Don't Be So Shy» француженки Imany, который возглавил чарты 28 стран и стал абсолютным мировым хитом. Современная версия «Лирики» группы Сектор Газа принесла им успех на домашнем рынке. Их клип на песню «Time Won't Wait» собрал более 85 миллионов просмотров на YouTube, а сингл «Tell It to My Heart» получил статус четырежды платинового в Восточной Европе.

В арсенале группы — 13 мульти-платиновых, золотых и бриллиантовых синглов, а также множество наград, включая 5 раз «Золотой Граммофон» и 3 «NewRadio Awards». Группа — единственные артисты из России, вошедшие в TOP 100 SHAZAM за всё время.

Глобальные выступления

Группа участвует в крупнейших фестивалях мира, таких как Tomorrowland в Бельгии, EXIT в Сербии и VK Fest в России. Их музыкальный стиль сочетает элементы электронной музыки, что делает выступления поистине захватывающими.

Новые хиты

В 2023 году их трек «Мимо меня» стал абсолютным радиохитом, а видеоклип снят в 9 странах и 18 городах. Другие значимые работы группы, такие как «Дай мне сил» и «Движ», стали хитами прошлого лета, продолжая творчество, которое дарит радость слушателям.

Феномен Filatov & Karas подтверждает, что их музыка — это не просто звучание, а целая эпоха, которая радует почитателей по всему миру.

Январь
3 января суббота
19:00
Клуб «А2» Санкт-Петербург, просп. Медиков, 3
от 3000 ₽

