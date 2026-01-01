Оповещения от Киноафиши
Филармонический джаз-оркестр РТ «Великие имена джаза. Том 4»
12+
Продолжительность 135 минут
Возраст 12+

О концерте

Джаз-оркестр Татарстана в Филармонии имени Габдуллы Тукая

В Филармонии имени Габдуллы Тукая выступит Филармонический джаз-оркестр республики Татарстан под художественным руководством и дирижированием заслуженного артиста Республики Татарстан Сергея Васильева. Это событие станет настоящим подарком для любителей оркестрового джаза и ценителей профессионального исполнительства.

Филармонический джаз-оркестр Татарстана — один из ведущих джазовых коллективов России, который успешно сохраняет лучшие традиции мирового джазового исполнительства. В программе концерта прозвучат произведения знаменитых джазовых композиторов и музыкантов, что обещает создать незабываемую атмосферу для всех зрителей.

Не упустите шанс стать частью этого яркого музыкального события!

Купить билет на концерт Филармонический джаз-оркестр РТ «Великие имена джаза. Том 4»

Март
13 марта пятница
18:30
Филармония им. Тукая Казань, Павлюхина, 73
от 600 ₽

