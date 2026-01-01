Филармонический джаз-оркестр РТ «Великие имена джаза. Том 4»

Джаз-оркестр Татарстана в Филармонии имени Габдуллы Тукая

В Филармонии имени Габдуллы Тукая выступит Филармонический джаз-оркестр республики Татарстан под художественным руководством и дирижированием заслуженного артиста Республики Татарстан Сергея Васильева. Это событие станет настоящим подарком для любителей оркестрового джаза и ценителей профессионального исполнительства.

Филармонический джаз-оркестр Татарстана — один из ведущих джазовых коллективов России, который успешно сохраняет лучшие традиции мирового джазового исполнительства. В программе концерта прозвучат произведения знаменитых джазовых композиторов и музыкантов, что обещает создать незабываемую атмосферу для всех зрителей.

Не упустите шанс стать частью этого яркого музыкального события!