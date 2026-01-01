Филармонический джаз-оркестр РТ и Этери Бериашвили

Этери Бериашвили и филармонический джаз-оркестр Республики Татарстан

Приглашаем вас на уникальный концерт с участием Этери Бериашвили — выдающейся российской и грузинской джазовой певицы. При поддержке филармонического джаз-оркестра Республики Татарстан под управлением заслуженного артиста Татарстана Сергея Васильева, вечер обещает стать настоящим музыкальным событием.

О певице

Этери Бериашвили — не только джазовая исполнительница, но и актриса мюзикла «Мамма Мия». Ее страсть к музыке началась с детства в солнечной Грузии, и этот колорит отразился в ее творчестве. Она обладает уникальным вокалом и сценическим присутствием, что делает каждый ее концерт незабываемым.

После окончания музыкальной школы, где Этери могла попробовать себя на различных инструментах, она поняла, что ее истинный инструмент — это ее голос. Несмотря на медицинское образование, полученное в ММА им. Сеченова, она выбрала путь музыкального искусства и более 20 лет радует зрителей на лучших сценах столицы.

Программа вечера

В рамках концерта прозвучит вокальная джазовая классика, которая откроет двери в мир утонченной музыки и глубоких эмоций. Музыка Этери Бериашвили словно исцеляет души, даря слушателям счастье и гармонию.

Не упустите шанс стать частью этого волшебного вечера! Вас ждет удивительное музыкальное событие, которое оставит яркий след в вашей душе.