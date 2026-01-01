Оповещения от Киноафиши
Филармонический джаз-оркестр РТ и Этери Бериашвили
Киноафиша Филармонический джаз-оркестр РТ и Этери Бериашвили

Филармонический джаз-оркестр РТ и Этери Бериашвили

12+
Возраст 12+

О концерте

Этери Бериашвили и филармонический джаз-оркестр Республики Татарстан

Приглашаем вас на уникальный концерт с участием Этери Бериашвили — выдающейся российской и грузинской джазовой певицы. При поддержке филармонического джаз-оркестра Республики Татарстан под управлением заслуженного артиста Татарстана Сергея Васильева, вечер обещает стать настоящим музыкальным событием.

О певице

Этери Бериашвили — не только джазовая исполнительница, но и актриса мюзикла «Мамма Мия». Ее страсть к музыке началась с детства в солнечной Грузии, и этот колорит отразился в ее творчестве. Она обладает уникальным вокалом и сценическим присутствием, что делает каждый ее концерт незабываемым.

После окончания музыкальной школы, где Этери могла попробовать себя на различных инструментах, она поняла, что ее истинный инструмент — это ее голос. Несмотря на медицинское образование, полученное в ММА им. Сеченова, она выбрала путь музыкального искусства и более 20 лет радует зрителей на лучших сценах столицы.

Программа вечера

В рамках концерта прозвучит вокальная джазовая классика, которая откроет двери в мир утонченной музыки и глубоких эмоций. Музыка Этери Бериашвили словно исцеляет души, даря слушателям счастье и гармонию.

Не упустите шанс стать частью этого волшебного вечера! Вас ждет удивительное музыкальное событие, которое оставит яркий след в вашей душе.

Май
20 мая среда
18:30
Филармония им. Тукая Казань, Павлюхина, 73

В ближайшие дни

Рустам Асадуллин
6+
Эстрада
Рустам Асадуллин
18 мая в 19:00 КЦ «Сайдаш»
от 900 ₽
Standup Кирилл Мазур
18+
Юмор
Standup Кирилл Мазур
26 апреля в 19:00 Пирамида
от 1800 ₽
Большой стендап в центре Казани
18+
Юмор
Большой стендап в центре Казани
1 марта в 20:00 Гадкий койот
от 590 ₽
